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    En medio del alto al fuego: reportan tres fallecidos en Ucrania tras ataques rusos

    Pese a esto, Moscú dice estar respetando el alto al fuego de tres días y acusó a Kiev de haber disparado 57 drones,

    Por 
    Javiera Ortiz

    Las autoridades de Ucrania informaron este domingo la muerte de tres personas debido a los bombardeos rusos contra aquel territorio. Esto a pesar del alto al fuego que supuestamente rige entre Ucrania y Rusia, tras la mediación de Estados Unidos.

    Los gobernadores de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Jersón, en específico, denunciaron que una persona murió en cada una de esas regiones debido a los más de 150 ataques rusos en las últimas 24 horas.

    El gobernador de Járkiv, Oleh Syniehubov, comunicó que ocho personas, entre ellas dos niños, resultados heridas luego de que un dron impactara un edificio residencial.

    En esa misma línea, el gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, informó que hay otras siete personas lesionadas por los ataques de drones o artillería. En Dnipropetrovsk, igualmente, una niña de tres años fue hospitalizada tras un bombardeo.

    Pese a esto, Moscú dijo estar respetando el alto al fuego de tres días y acusó a Kiev de haber disparado 57 drones, que fueron derribados de acuerdo a un comunicado del régimen.

    Reporte de autoridades

    El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania acusó que las fuerzas invasoras atacaron con drones un vehículo de rescate en la región de Dnipropetrovsk, ofensiva que hirió al conductor, un joven de 23 años.

    Adicionalmente, la Fuerza Aérea aseguró que los agresores lanzaron 27 drones de largo alcance durante la madrugada del domingo, los que fueron derribados por la defensa.

    El comunicado precisó que los vehículos aéreos no tripulados y los drones fueron lanzados a partir de la medianoche desde las direcciones rusas de Primorsko-Ajtarsk y Milerovo.

    Asimismo, el Estado Mayor ucraniano registró actividad militar rusa en las direcciones de Pokrovsk, Guliaipole y Kostiantinivka el pasado sábado.

    “Ayer, el enemigo utilizó 7.704 drones kamikaze y llevó a cabo 2.021 ataques contra poblaciones y posiciones de nuestras tropas, 12 de ellos con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes”, precisaron.

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    Más sobre:RusiaUcraniaEstados UnidosAlto al fuego

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