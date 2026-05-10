La emoción de la DT de la Roja Sub 17 femenina tras clasificar al Mundial: “Queríamos darle esta alegría a Chile”

El sábado fue un día glorioso para la selección chilena Sub 17 femenina. De manera agónica, superó a Ecuador por 2-1, cerrando su participación en el Sudamericano de Paraguay, y consiguió la clasificación para el Mundial de la categoría, que se jugará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre.

Tras el pitazo final, la emoción embargó al seleccionado chileno, incluyendo a la entrenadora Vanessa Arauz. La ecuatoriana, de 37 años, fue la lideresa de una clasificación histórica, con un equipo que no solo sumó resultados, sino que también mostró buen fútbol. Luego del triunfo sobre su país natal, que hizo aún más especial la definición, contó lo que significa este paso para la Selección y los sacrificios que tuvo el camino.

“Realmente todo el sacrificio que se hizo, lo que las niñas dejaron para estar acá, el staff, para nosotros es realmente como un premio. Lo vemos así, por el esfuerzo. A Chile queríamos darle esta alegría, a todas las familias de las jugadoras también, a nuestras familias. Yo creo que es súper importante porque es el apoyo fundamental para que esto también salga adelante”, declaró Arauz. “Estamos muy contentos por todo el trabajo realizado. Ahora se vienen muchas cosas, tenemos que preparar el Mundial, pero enfocados ahora en celebrar”, amplió.

Aprovechó la instancia para detallar aspectos de la preparación que fueron claves. “Nosotros venimos haciendo un trabajo no solamente desde el año pasado, sino ahora también, implementando cosas nuevas que nosotros vimos que hacían falta para lograr este tipo de objetivos. Ampliamos el staff, trajimos psicóloga, también vino la nutri (nutricionista). El año pasado no habíamos contado con ese personal, y eso también hizo que las chicas pudieran tener una condición y un trabajo más de hormiguita, como se dice. Eso fue sumamente importante, como un cambio para nosotros ir mejorando y darle lo mejor a las jugadoras”, manifestó.

Vanessa Arauz se acordó de su familia, tras el éxito en Paraguay: “Se lo dedico a mis papás, a mi familia en Chile también, porque son un apoyo constante. La verdad es que estoy muy feliz de que ellos, que me apoyaron tanto... que yo puedo regalarles esta alegría”.

Por su parte, Antonella Martínez fue premiada. La jugadora de Everton, una de las más destacadas de la Roja en el torneo, fue reconocida como la goleadora del certamen con cinco anotaciones. “Estamos muy contentas con el desempeño que hicimos. Nos venimos esforzando desde hace mucho tiempo, lo venimos buscando hace mucho, así que estamos muy felices porque se nos dio la circunstancia de clasificar a un Mundial”, declaró.

Respecto al cetro de artillera del Sudamericano, Martínez indicó: “Es una felicidad muy grande recibir este premio”. Sobre el partido contra las ecuatorianas, dijo que “partimos ganando, nos lograron empatar, pero nosotras seguimos firmes con el objetivo que era clasificar al Mundial y fuimos por eso”.

El próximo 21 de mayo, en la sede de la FIFA en Zúrich, se realizará el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo de Marruecos.