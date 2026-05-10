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    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio

    Los autores de la investigación se centraron en los ratones cantores de Alston, conocidos porque cantan para comunicarse entre sí. Utilizaron una técnica llamada Análisis multiplexado de proyecciones por secuenciación, o MAPseq, para elaborar un mapa de dónde se conecta cada neurona en su cerebro.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio. Foto: captura.

    El ratón cantor de Alston es un roedor que habita en bosques de Centro y Sudamérica, el cual es conocido porque puede comunicarse a través de sonidos que los científicos han descrito como un canto.

    Entre pares, son capaces de cantar canciones, sin interrumpirse hasta que sus compañeros terminan.

    Las características de la especie han llevado a que los científicos se pregunten qué les permite mantener conversaciones complejas sin la ayuda de cerebros humanos.

    Ahora, una nueva investigación sugiere tener la respuesta.

    Un estudio publicado a principios de mayo en la revista Nature concluyó que el ratón cantor de Alston tiene la misma mutación que nos permite hablar.

    Los autores determinaron que una expansión de las vías neuronales existentes permitió a estos roedores ampliar su repertorio vocal.

    Presumen que esta mutación es la misma que abrió paso al desarrollo del lenguaje humano.

    Cómo se descubrió que el ratón cantor de Alston tiene la misma mutación que nos permite hablar, según el estudio

    El biólogo del Laboratorio Cold Spring Harbor y coautor del estudio, Arkarup Banerjee, dijo en declaraciones reunidas por el New York Times que previamente, en 2019, el equipo descubrió que las canciones de ida y vuelta de estas especie se parecían mucho a las conversaciones humanas.

    Sin embargo, cuando examinaron los cerebros de ratones cantores de Alston y de ratones de laboratorio no cantores, no encontraron mayores diferencias.

    Aquello derivó en que decidieran utilizar una nueva técnica, llamada Análisis multiplexado de proyecciones por secuenciación, o MAPseq.

    Según explicó Banerjee, este método permite cartografiar miles de neuronas individuales infectándolas con un virus que introduce códigos de barras de ARN únicos en cada célula.

    De esta manera, pueden obtener un mapa de dónde se conecta cada neurona en el cerebro.

    Tras aplicar la técnica en decenas de ratones de ambas especies, vieron que los cantores de Alston tenían alrededor del triple de neuronas que enviaban señales desde la corteza motora a dos regiones cerebrales específicas.

    El neurocientífico del Laboratorio Cold Spring Harbor y coautor del estudio, Anthony Zador, comentó al citado periódico que se trata de “un cambio relativamente sutil en el cableado cerebral”.

    No obstante, agregó, “plantea cuestiones interesantes sobre el grado de recableado que intervino en la evolución del lenguaje humano”.

    La ecóloga conductista del Museo de Historia Natural de Berlín, Mirjam Knörnschild, quien no participó en la investigación publicada en Nature, aseguró al Times que “esto es relevante mucho más allá de los ratones cantores”.

    “Podría servir de base para investigaciones sobre la alternancia vocal, el aprendizaje vocal y la flexibilidad vocal en otros mamíferos, incluidos los murciélagos, los primates y los humanos”.

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