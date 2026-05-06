6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico. Foto: referencial.

Múltiples investigaciones han concluido que elementos como cuidar la alimentación, hacer ejercicio regularmente y hacer actividades que estimulen la mente, entre otros hábitos saludables, contribuyen al cuidado del cerebro.

Sin embargo, adoptar numerosos cambios simultáneamente puede generar dificultades para mantenerlos en el tiempo.

El doctor en neurociencia y académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Alex Korb, escribió una columna para CNBC en la que se refirió a este tópico.

Korb, quien también es autor del libro Neurociencia para vencer la depresión: la espiral ascendente (Sirio, 2019), aseguró que muchas personas “intentan optimizar cada momento para tener el día más productivo posible”.

“Si esto te funciona, genial, pero no es para todos. Como neurocientífico, no sigo una rutina diaria estricta. Intentar encajar tu vida real en una estructura rígida puede generar estrés innecesario y perjudicar tus objetivos”.

En su lugar, dijo: “Me centro en algunas categorías clave para asegurarme de que mi cerebro reciba lo que necesita para rendir al máximo, sin agotarse” .

Compartió una serie de recomendaciones que, según asegura, aplica él mismo para mantener su cerebro fuerte y sano.

Esos son los puntos que enumeró Korb.

6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico. Foto: referencial.

1. Priorizar el movimiento constante sobre el entrenamiento intenso

El neurocientífico aseguró que la actividad física no necesariamente tiene que ser intensa para tener efectos positivos en el cerebro .

En este sentido, contó que casi todas las mañanas hace un minuto y medio de yoga, además de 20 flexiones.

Durante su jornada laboral, cuando necesita espacios de descanso, suele dar un paseo de 10 minutos para relajarse.

Afirmó que actividades como realizar las tareas del hogar y subir escaleras, entre otras que la mayoría de las personas pueden hacer durante su vida cotidiana, también pueden generar beneficios.

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2. Realizar actividades que disfrutas

Korb comentó que no ve las actividades que disfruta como una “recompensa por la productividad”. Más bien, las considera un “combustible mental”.

A lo largo de la semana, realiza actividades como tocar su guitarra, practicar pickleball, ver una serie o película y leer libros que le gustan.

También convierte las tareas domésticas en un “juego”. Por ejemplo, dijo, se desafía a ver qué tan limpia puede dejar su cocina en cinco minutos.

“Las actividades placenteras potencian la motivación y los circuitos de recompensa del cerebro, a la vez que reducen las hormonas del estrés. Todo esto te da más energía para invertir en tus grandes objetivos” , enfatizó Korb en su columna.

6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico. Foto: referencial.

3. Priorizar “actividades significativas” que brinden un sentido de propósito y realización

El neurocientífico explicó que al hablar de “actividades significativas” se refiere a aquellas que “conectan tus acciones con ideas, valores o relaciones que trascienden tu propio ego” .

Dijo que este tipo de actividades no siempre son divertidas. Sin embargo, agregó, entregan un sentido de propósito y realización.

A modo de ejemplo, comentó que empezar a escribir un libro puede ser lento y frustrante, pero que los resultados finales pueden entregar una mayor satisfacción.

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4. Mantener relaciones sólidas con tus seres queridos

Aunque factores como la falta de tiempo y cumplir con las responsabilidades de la rutina pueden dificultar que compartas con tus familiares o amigos tanto como lo deseas, Korb enfatizó que es clave “no dejar de socializar por eficiencia”.

“Las relaciones sólidas ayudan a los sistemas cerebrales diseñados para mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés” , subrayó Korb.

Y agregó: “El mayor error que puedes cometer es ignorar una de las necesidades más básicas de tu cerebro. En este caso, lo único que se requiere es que estés plenamente presente con las personas que te importan”.

6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico. Foto: referencial.

5. Darse tiempo para descansar y recuperar energías

Korb subrayó que darse espacios para descansar y recuperar energías es clave para tener un mejor rendimiento en las distintas actividades que se realizan durante la rutina.

“ A veces, el cerebro simplemente necesita un respiro . En una cultura que enfatiza la productividad constante, es fácil ver el descanso como una debilidad, pero no es así”, recalcó.

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6. Valorar tanto los grandes como los pequeños logros

El neurocientífico aseguró que valorar los logros más pequeños es tan importante como conseguir los resultados finales, ya que esto entrega motivación al cerebro y permite seguir avanzando hacia los objetivos que se tienen en mente.

Contó que él utiliza una estrategia en la que dedica 25 minutos a trabajar en un proyecto. Luego, marca en una casilla cuando termina ese tiempo, pese a que no haya completado todo lo que tenía previsto.

Aquello le permite ser más consciente de sus avances y lo motiva a continuar para conseguir su objetivo final.