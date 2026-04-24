La ciencia detrás de la meditación y sus beneficios en el cerebro, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Un estudio publicado en marzo en la revista académica Mindfulness sugiere que unos pocos minutos de meditación pueden tener efectos positivos en el cerebro .

Otras investigaciones previas han concluido que la meditación influye en la función cerebral y puede promover la relajación y reducir los niveles de estrés .

Sin embargo, muchos de esos trabajos no abordaron cuándo comienzan los cambios tras iniciarla ni cómo evolucionan con la práctica continua.

El nuevo estudio, según escribieron sus autores, “sugiere que la respuesta del cerebro a la meditación puede ser rápida y varía según la experiencia del practicante, influyendo potencialmente de manera significativa en el procesamiento cognitivo y emocional ”.

“Dado que los retiros de meditación pueden no ser viables para muchas personas, las prácticas breves de meditación de siete minutos o más, realizadas a través de plataformas digitales, podrían ofrecer soluciones accesibles, efectivas y escalables para mejorar el bienestar mental”.

Para realizar su trabajo, los investigadores analizaron datos de ondas cerebrales de electroencefalograma de más de un centenar de personas, quienes practicaron una técnica de meditación que consiste en prestar atención a la respiración natural. Así, si la mente empieza a divagar, se vuelve a centrar la atención en la inhalación y la exhalación.

En la muestra incluyeron personas que nunca habían meditado, principiantes y personas con experiencia avanzada.

Los participantes fueron parte de una sesión de meditación de 10 minutos, en la que los investigadores analizaron cómo cambiaba la actividad de sus ondas cerebrales.

Cuando ya habían transcurrido entre 2 y 3 minutos, vieron que todos los grupos presentaron cambios que sugieren un estado de mayor relajación .

La ciencia detrás de la meditación y sus beneficios en el cerebro, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Cómo la meditación puede favorecer al cerebro, según investigaciones

La psiquiatra geriátrica integrativa y profesora del departamento de psiquiatría de UCLA Health, Helen Lavretsky, quien no participó en el nuevo estudio, comentó en una entrevista con el Washington Post que, generalmente, la meditación se define como “enfocarse en algo”.

Explicó que ese enfoque puede centrarse en la respiración, los sonidos o los mantras, y que puede tener beneficios en el cerebro tanto a corto como a largo plazo .

En este sentido, el investigador del Centro para la Salud Mental de la Universidad de Wisconsin, Cortland Dahl, quien tampoco participó en el estudio publicado en Mindfulness, comentó al citado periódico que, al practicarla con regularidad, “observamos que la red ejecutiva se vuelve más intencional, lo que nos permite tener un mayor control sobre nuestros pensamientos, emociones e impulsos” .

El experto afirmó al citado periódico que una serie de estudios sugieren que la meditación puede aumentar el grosor cerebral en áreas relacionadas con la regulación emocional y el procesamiento sensorial .

Según explicó Dahl, puede reducir la reactividad emocional, potenciar funciones cognitivas como la concentración y la atención, aumentar la resistencia al estrés y disminuir la reactividad del cuerpo, lo que contribuye a reducir la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de hormonas del estrés.

Pese a que múltiples investigaciones han abordado los beneficios de la meditación, el número de estudios que se han centrado en su duración necesaria para experimentar beneficios es considerablemente menor, según afirmó la especialista de UCLA Health.

El trabajo publicado en Mindfulness destaca precisamente por haber abordado esta arista.

De acuerdo a sus autores, todos los grupos mostraron beneficios, los cuales aparecieron entre 2 y 3 minutos después de comenzar la meditación y alcanzaron su punto máximo entre los 7 y los 10 minutos .

La ciencia detrás de la meditación y sus beneficios en el cerebro, según un reciente estudio. Foto: referencial.

El coautor del estudio, el neurocientífico Balachundhar Subramaniam, quien ejerce como profesor de anestesiología en la Facultad de Medicina de Harvard, declaró al Post que ese punto máximo puede describirse como una “alerta relajada”, es decir, un estado que mezcla calma y concentración que alivia el estrés, a la vez que fomenta la resolución de problemas y la creatividad .

Según los expertos, cualquier tipo de meditación puede generar resultados similares. Lo más relevante, dijo Subramaniam, es la constancia .

Aunque su investigación mostró que incluso los principiantes pueden beneficiarse de una meditación breve, el equipo también vio que los meditadores avanzados mantuvieron un nivel constante de ondas cerebrales de calma y alerta durante toda la práctica.

“Muchas personas buscan pruebas antes de empezar algo. Ahora que contamos con literatura revisada por pares que demuestra que incluso una práctica breve y constante puede cambiar la forma en que el cerebro reacciona ante una situación, esto podría animar a la gente a comenzar”, sentenció Subramaniam.