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    Política

    UDI rechaza moción del PC contra Ley Naín-Retamal y acusan intento de reinstalar “octubrismo”

    “Lo que estamos viendo con la presentación de este proyecto forma parte de una agenda deliberada que la extrema izquierda decidió impulsar desde marzo de este año, con el claro propósito de debilitar el Estado de Derecho", acusó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, junto a la jefa de la Bancada de la Unión Democrática Independiente (UDI), Flor Weisse, rechazaron categóricamente la moción parlamentaria presentada por el Partido Comunista (PC) que pretende derogar aspectos centrales de la Ley Nain Retamal, aprobada en 2023 con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la función policial.

    Los parlamentarios apuntaron que la iniciativa del PC, sumada a declaraciones de aquella colectividad y el Frente Amplio (FA), “responden a una estrategia que busca reinstalar el mismo escenario de caos y violencia que vivió nuestro país en octubre de 2019”.

    La iniciativa, que propone eliminar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa de Carabineros y restablecer una versión previa de la figura de apremios ilegítimos, fue presentada el pasado martes por diputada Lorena Pizarro (PC).

    “Lo que estamos viendo con la presentación de este proyecto de ley no es una acción casual ni mucho menos improvisada, sino que forma parte de una agenda deliberada que la extrema izquierda decidió impulsar desde marzo de este año, con el claro propósito de debilitar el Estado de Derecho, erosionar nuestra institucionalidad y devolver al país hacia uno de los períodos más violentos de su historia reciente”, arremetió Alessandri.

    “Es evidente que detrás de cada iniciativa y declaración existe una coordinación que se asemeja peligrosamente al escenario que vivimos en esa época, donde los irresponsables llamados que se hicieron a la desobediencia civil terminaron alentando la violencia en las calles, lo que no sólo puso en riesgo la vida de millones de chilenos, sino que incluso nuestra democracia”, agregó.

    Diputada Lorena Pizarro. UDI rechaza moción del PC contra Ley Naín-Retamal y acusan intento de reinstalar “octubrismo”

    En ese sentido, los diputados cuestionaron los llamados previos de Pizarro a organizarse para protestar contra el Congreso y llamaron al oficialismo a actuar de manera “coordinada” ante el “ánimo octubrista que la extrema izquierda pretende reinstalar”.

    Adicionalmente, Alessandri y Weisse extendieron el llamado al Socialismo Democrático y apuntaron que “lo que está en juego es la defensa del Estado de Derecho, por lo que todos los sectores democráticos de nuestro país deberían actuar de forma unida ante esta grave amenaza”.

    “El octubrismo significó violencia, caos, desestabilización y una serie de efectos negativos que siguen afectando a millones de chilenos. Lamentablemente, hoy vemos señales muy preocupantes en esa misma dirección, lo que nos obliga a actuar sin ningún tipo de ambigüedad si no queremos volver a un escenario similar. Por eso esperamos que todos los sectores democráticos no se presten para esta estrategia y rechacen cualquier intento por relativizar la violencia”, insistió Alessandri.

    Otras reacciones

    La moción del PC provocó un rechazo transversal dentro del oficialismo y el socialismo democrático. Incluso, el Presidente José Antonio Kast manifestó su rechazo a la propuesta y adelantó que su sector no respaldará cambios a la actual normativa.

    UDI rechaza moción del PC contra Ley Naín-Retamal y acusan intento de reinstalar “octubrismo” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Nuestro Gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos. Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado“, declaró a través de su cuenta de X.

    En tanto, desde Renovación Nacional anunciaron que impulsarán un contraproyecto, denominado “Ley Naín-Retamal 2.0″ para “profundizar la protección a Carabineros de Chile” a través de la modificación de la actual normativa.

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