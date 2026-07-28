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    “Propuso lo mismo y el resultado fue un déficit fiscal importante”: Agostini cuestiona a Laffer por rebaja de impuestos

    El académico agregó que "como asesor del gobernador de Kansas el 2012 propuso lo mismo y el resultado fue un déficit fiscal importante y el 2017 hubo que revertir la rebaja de impuestos".

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    05 DE ENERO 2025 CLAUDIO AGOSTINI FOTO PABLO VçSQUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Claudio Agostini, respondió a Arthur Laffer, exasesor del presidente Ronald Reagan.

    Durante su paso por Chile, Laffer defendió la rebaja de impuestos planteada en la megarreforma. Ante este contexto, Agostini reaccionó vía X (antes Twitter) y refutó las ideas del autor de la curva de Laffer, una concepto que postula que existe un óptimo sobre hasta cuándo se pueden cobrar impuestos para no afectar la economía y la recaudación.

    Sería relevante que mostrara la metodología para concluir que bajando impuestos en Chile aumentarían los ingresos”, dijo Agostini en respuesta a una publicación en X del Diario Financiero (DF) sobre dicha afirmación.

    Adicionalmente, el economista de la UAI comentó que “como asesor del gobernador de Kansas, él en 2012 propuso lo mismo y el resultado fue un déficit fiscal importante y en 2017 hubo que revertir la rebaja de impuestos”.

    Curva de Laffer

    Arthur Laffer es mundialmente reconocido por desarrollar la curva de Laffer, una teoría económica que busca explicar la relación entre el cobro de impuestos y la recaudación fiscal.

    Según plantea esta idea, con impuestos del 0% no se produce recaudación, pero un impuesto del 100% desincentiva el trabajo al punto en que tampoco se genera recaudación. Lo que se pretende es encontrar el punto entre el 0% y el 100% donde se genera la mayor recaudación posible para el Estado.

    Esta teoría fue uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para la discusión de la rebaja de impuestos propuesta en la megarreforma.

    27/07/2026 - CONVERSACION SOBRE CRECIMIENTO Y ECONOMIA, DR. ARTHUR LAFFER. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Durante su presentación en Chile, organizada por Ideas Republicanas, Instituto Res Pública y Fundación FREE Laffer, Laffer calificó el tamaño del Estado en Chile como “un poco excesivo, tanto en materia de impuestos como de gastos”.

    “Su equilibrio entre gasto e impuestos podría reducirse mucho sin afectar el bienestar de los pobres, las minorías y los marginados (...) estos son los temas en los que espero que mis comentarios ayuden a Chile a tomar mejores decisiones en relación a cómo recaudan su dinero y cómo lo gastan”, asegura.

    Más sobre:impuestosmegarreformaClaudio AgostiniArthur Laffer

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