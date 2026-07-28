Manuel García despedirá su exitosa gira “Pánico” en el Teatro Municipal de Santiago
El cantautor ariqueño presenta un recorrido que viaja íntegramente por uno de los títulos consulares de la música chilena del siglo XXI.
Tras agotar las entradas para sus tres presentaciones en la Gran Sala Sinfónica Nacional para septiembre, el trovador ariqueño Manuel García agrega una cuarta y última fecha junto al ensamble sinfónico para el domingo 13 del mismo mes en el Teatro Municipal de Santiago. La venta de entradas es a través de Portal Tickets.
La exitosa conmemoración del vigésimo aniversario de Pánico superó los 80 conciertos entre Chile y el extranjero, con recintos completos y entradas agotadas a lo largo del todo el país de norte a sur y en los principales teatros capitalinos, incluyendo un emotivo retorno al festival Lollapalooza. Un espectáculo que prepara cuatro funciones especiales para septiembre acompañado de 23 músicos en escena y un ensamble sinfónico.
Se trata además de un show en vivo junto a su banda en la que revisa Pánico íntegramente y que también incorpora otras canciones destacadas de su trayectoria como La gran capital, Témpera, Medusa, además de temas de algunos de sus referentes como Silvio Rodríguez y Víctor Jara, combinando poesía, romanticismo, sensibilidad social y el canto de raíz popular, como un heredero de la trova latinoamericana y de ese legado que forjaron los músicos de la Nueva Canción Chilena y del Canto Nuevo.
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