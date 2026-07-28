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    Independiente anuncia a Santiago Mele, el arquero al que Fernando Ortiz quería en Colo Colo

    El guardameta, quien integró el plantel mundialista de Uruguay, les cambió las condiciones a los albos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Santiago Mele, en Monterrey.

    Por estos días, Colo Colo está convulsionado por la llegada de Vozinha. El caboverdiano fue una de las figuras más atractivas del Mundial. Con sus atajadas, que forman parte de un balance notable en partidos tan duros como ante el campeón España y el finalista Argentina, el africano se ganó el aprecio de todo el orbe. Está dicho que sus redes sociales reflejaron el fenómeno en que se transformó: pasó de tener 60 mil seguidores a acumular casi 30 millones.

    Hace una semana, sin embargo, el curso era distinto. Los albos estaban encaminados a satisfacer el real pedido de Fernando Ortiz para la portería. El técnico argentino había solicitado el fichaje de Santiago Mele, también mundialista, pero sin minutos en la cancha, por la decisión de Marcelo Bielsa de no incluirlo en ninguno de los partidos que disputó Uruguay en el torneo. El charrúa fue presentado en Independiente.

    Independiente anuncia a Santiago Mele, el arquero al que Fernando Ortiz quería en Colo Colo

    Los albos llegaron a citar a una reunión extraordinaria de directorio para aprobar el fichaje, pero la cita, que parecía un trámite, derivó en un escenario diferente: el entorno del jugador cambió las condiciones. Los albos pretendían un préstamo desde Monterrey. Fue en ese plano que surgió el interés de la escuadra de Gustavo Quinteros por el guardameta.

    Los transandinos plantearon una fórmula más atractiva para los aztecas. En la cesión, incluyeron una opción de compra sobre el pase del golero. A Mele, en tanto, le ofrecieron condiciones económicas más ventajosas que las que podían ofrecerle los albos. La consecuencia era predecible: el arquero y sus asesores terminaron inclinándose por los Diablos Rojos.

    Los transandinos anunciaron la incorporación. "El arquero uruguayo ya firmó su contrato en Villa Domínico y es nuevo jugador de Independiente“, publicó el club de Avellaneda en sus redes sociales.

    Los argentinos revelaron las condiciones económicas vinculadas a la operación. "Santiago Mele llega a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra de USD 3.000.000 por el 80% del pase“, publicaron en otro posteo.

    Esas condiciones tornaron inalcanzable la llegada a los albos, que aceleraron los contactos con Vozinha, cuyos servicios consiguieron a un precio bastante menor y cuyo anuncio como refuerzo los ha instalado en la primera línea de atención a nivel mundial.

    Más sobre:Colo ColoSantiago MeleFernando OrtizIndependienteFútbolFútbol NacionalFútbol argentino

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