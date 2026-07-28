“Recibimos un país marcado por el abandono”: los ejes del primer discurso de la Presidenta de Perú

Keiko Sofía Fujimori Higuchi juró como presidenta para el período 2026-2031, en una sesión solemne que realizada en el Congreso, en Lima. Foto: Agencia Andina

Una investidura con fuerte carga simbólica y regional. Keiko Fujimori juramentó este martes como presidenta de Perú en una ceremonia celebrada en el Congreso, donde recibió la banda presidencial y pronunció su primer mensaje a la Nación.

Luego de su investidura presidencial, Keiko Fujimori inició su mensaje a la Nación diciendo que se mantendría en el poder solo durante cinco años. “Desde este 28 de julio de 2026, empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años. Ni un día más”, aseguró.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi juró como presidenta para el período 2026-2031, en una sesión solemne que realizada en el Congreso, en Lima. Foto: Agencia Andina

La mujer que representa el retorno del fujimorismo tras 26 años subrayó las críticas a los gobiernos que la anteceden a los que acusó de abandonar al país y permitir el arraigo de la corrupción.

“Recibimos un país marcado por el abandono, un Estado a la deriva por la carencia de una función estratégica (...) Un Estado debilitado por la corrupción donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos, con servicios básicos que nunca llegaron a quienes más lo necesitaban. Esta incapacidad del Estado responde a décadas de gobiernos que renunciaron con indiferencia y dejadez a cerrar las brechas para el acceso a servicios esenciales”, señaló la nueva mandataria ante el Congreso.

“La situación en que recibimos el Estado es tan catastrófica que hoy Perú tiene la mayor desigualdad de ingresos en toda América Latina (...) Y como consecuencia de ello, el 35% de los niños de 6 a 35 meses sufre anemia, esto es realmente inmoral”, recalcó.

Keiko Fujimori was sworn in as Peru's president after narrowly winning June's runoff election.



The conservative leader, who will serve until 2031, pledged to tackle rising crime with tougher security measures, including deporting undocumented migrants, using anonymous judges,… — Clash Report (@clashreport) July 28, 2026

Asimismo, la líder conservadora prometió cerrar las brechas sociales y combatir el crimen. “Este es un país con un potencial infinito, pero trabado y fragmentado por la desconfianza y la inseguridad, lo que ha causado una herida muy profunda en el tejido social (...) A partir de este momento se inicia un cronómetro irreversible, 1.826 días de gestión en los que cada funcionario público tendrá que trabajar intensamente con metas medibles y rendición de cuentas constantes", declaró.

Fujimori prometió una estricta lucha contra la criminalidad, incluso dentro de las instituciones policiales en caso de ser necesario. “Trabajaremos para desarticular las mafias de la extorsión con servicios de inteligencia, desde sus cabecillas y estructuras. Pero también seremos implacables contra quienes traicionen el uniforme, ningún policía al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno, quien deshonre la institución responderá ante la Justicia con todo el peso de la ley”, remarcó.

En el marco de sus políticas, declaró que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, asumirán de forma provisional el mando de las operaciones de seguridad. “Ahí donde el crimen organizado, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno en estrecha coordinación con la Policía Nacional para restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”, sentenció.

🔴La presidenta Keiko Fujimori anunció que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno hasta "restablecer la autoridad del… pic.twitter.com/dBG9B0GyHR — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 28, 2026

Ante la polarización que vive el país, la presidenta exhortó a los partidos políticos y ciudadanía a participar en un proceso de diálogo por la unidad. “Hoy quiero hacer un llamado que llegue a cada rincón de nuestra patria, hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición, tendamos los puentes del diálogo, pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, mencionó en la parte final de su discurso. “Busquemos las coincidencias, para resolver los problemas que agobian al ciudadano, y que retrasan nuestro desarrollo”, expresó.

La ceremonia estuvo marcada por la salida de varios congresistas de la oposición, quienes se retiraron en señal de protesta para demandar justicia por las víctimas durante las protestas.

En materia económica, Fujimori sorprendió al anunciar un aumento del 15% en el salario mínimo, que pasará a 1.300 soles (unos 382 dólares). Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y “afrontar responsablemente” el mayor costo laboral, apuntó.

Entre sus medidas en el ámbito social, Fujimori fijó como meta reducir a la mitad la anemia y la desnutrición infantil. Anunció el relanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para dar alimentos en los colegios públicos y el aumento de la pensión para adultos mayores en pobreza extrema. “Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de 350 soles (103 dólares) bimestral a 700 soles bimestrales (206 dólares) para los adultos mayores en situación de pobreza extrema”, indicó.

La toma de posesión reunió a una amplia representación internacional encabezada por el rey Felipe VI de España y varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Yamandú Orsi, de Uruguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; y Nasry Asfura, de Honduras. Estados Unidos estuvo representado por una delegación oficial enviada por el presidente Donald Trump, encabezada por el subsecretario de Estado Christopher Landau.