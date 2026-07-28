Desbordes de ríos y más de 600 personas aisladas: los estragos del sistema frontal en la zona centro sur

Un nuevo sistema frontal se deja sentir en la zona centro sur del país. El fenómeno climático abarca desde la región de Valparaíso hasta Los Ríos y ya ha dejado estragos en distintos sectores.

De acuerdo al último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las siete regiones afectadas presentan nubosidad y precipitaciones ocasionales.

En cuanto a las afectaciones, se informó que en total hay 15 personas damnificadas (4 en Maule; 6 en La Araucanía; 5 en Los Ríos), 51 albergadas (1 en Maule; 40 en Ñuble; 4 en Biobío; 6 en Los Ríos) y 629 personas aisladas (19 en O’Higgins; 218 en Maule; 34 en Ñuble; 150 en Biobío; 208 en Los Ríos).

Según los antecedentes, los principales estragos han sido ocasionados por desbordes de ríos. Durante la madrugada la Región del Maule se mantuvo con alerta roja por este motivo. En detalle, se reportaron incrementos en los valores de caudal en los ríos: Palos en Junta con Colorado; Loncomilla en Las Brisas; Mataquito en Puente La Huerta; y Mataquito en Licantén.

En Biobío se declaró alerta roja en las comunas de Hualqui y Arauco por el incremento en el caudal del río Estero Hualqui en desembocadura y del río Pichilo, respectivamente.

En la región de Los Ríos, se decretó alerta roja en las comunas de La Unión y de Los Lagos por incremento en el caudal del río Llollelhue y Callecalle en Pupunahue, respectivamente.

Estas situaciones representan “un aumento del riesgo para la población cercana a estos cursos de agua”, según precisaron desde Senapred.

Desde el servicio además, informaron que cuatro personas han resultado lesionadas producto del sistema frontal: tres en La Araucanía y una en Ñuble.

En cuanto a las viviendas, el reporte indica que en las siete regiones 34 casas cuentan con la clasificación de daño mayor, 186 con daño menor y 430 están en evaluación.

Durante la tarde, Senapred actualizó el estado de la Región del Maule que se mantiene bajo alerta amarilla. En ese sentido, el servicio especificó que Sernageomin, “mediante la actualización de su minuta técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) para la región es moderada en litoral, cordillera costa, valle longitudinal, precordillera y cordillera”.