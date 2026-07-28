Cartera de inversión del MOP sumará US$ 15.000 millones para este gobierno: incluye líneas de Metro y ampliación del servicio de trenes

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, en conjunto con su par de Economía y Minería, Daniel Mas, declararon a que la cartera de inversiones de este gobierno en infraestructura pública sumará un total de US$ 15.000 millones.

Las obras tendrán un gran impacto en el mercado laboral toda vez que generarán más de 236.000 puestos de trabajo, destacaron las autoridades. Los nuevos puestos de trabajo estarán asociados a proyectos de vialidad, infraestructura hidráulica, aeropuertos, puertos, arquitectura pública y obras desarrolladas bajo el sistema de concesiones.

De Grange explicó que sólo el Ministerio de Obras Públicas generará unas 180 mil plazas laborales, mientras que las obras contempladas en Transportes y Telecomunicaciones aportará otros 56.500 nuevos, específicamente con la construcción de las nuevas Líneas 7 y 9 del Metro, la extensión de la Línea 6 y los proyectos ferroviarios de EFE.

La Línea 7 del Metro, que va desde Renca a Vitacura, alcanzaba un 42% de avance a mayo de este año, según el último reporte estatal.

Este considera una inversión de US$ 2.528 millones. La Línea 9 del Metro que conectará Recoleta con Puente Alto considera otros US$ 2.733 millones. Para extensión de la Línea 6, por su parte, se invertirán cerca de US$ 197 millones.

Inversiones ferroviarias

Respecto a los proyectos ferroviarios de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se mencionan el tren Santiago-Melipilla, que inició sus obras en noviembre del año pasado y que requiere una inversión de US$ 1.877 millones.

A esto se suma el tren Santiago- Batuco, que contempla montos por US$ 950 millones.

Además, el mejoramiento del servicio ferroviario a Chillán anunciado durante el mes pasado para el cuál se destinarán US$ 160 millones.

Durante este año, la inversión pública en infraestructura alcanzará los US$ 3.700 millones. Adicionalmente, se sumarán US$ 500 millones destinados a reconstruir infraestructura dañada durante las recientes emergencias climáticas en el norte de Chile, lo que se traduciría en otros 10 mil nuevos empleos, considerados en los casi 250 mil.

“Gran parte de las iniciativas se desarrollarán en regiones, siendo las regiones de Los Lagos, La Araucanía, Biobío y Magallanes, las que concentran una parte importante de la generación de empleo asociada a estas nuevas inversiones”, destacó el MOP.