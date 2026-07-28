SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cartera de inversión del MOP sumará US$ 15.000 millones para este gobierno: incluye líneas de Metro y ampliación del servicio de trenes

    El plan considera iniciativas que ya están en curso como la Línea 7 y 9 del Metro, la extensión de la Línea 6, y otros proyectos ferroviarios como los trenes Santiago-Melipilla y Santiago-Batuco.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, en conjunto con su par de Economía y Minería, Daniel Mas, declararon a que la cartera de inversiones de este gobierno en infraestructura pública sumará un total de US$ 15.000 millones.

    Las obras tendrán un gran impacto en el mercado laboral toda vez que generarán más de 236.000 puestos de trabajo, destacaron las autoridades. Los nuevos puestos de trabajo estarán asociados a proyectos de vialidad, infraestructura hidráulica, aeropuertos, puertos, arquitectura pública y obras desarrolladas bajo el sistema de concesiones.

    De Grange explicó que sólo el Ministerio de Obras Públicas generará unas 180 mil plazas laborales, mientras que las obras contempladas en Transportes y Telecomunicaciones aportará otros 56.500 nuevos, específicamente con la construcción de las nuevas Líneas 7 y 9 del Metro, la extensión de la Línea 6 y los proyectos ferroviarios de EFE.

    La Línea 7 del Metro, que va desde Renca a Vitacura, alcanzaba un 42% de avance a mayo de este año, según el último reporte estatal.

    Este considera una inversión de US$ 2.528 millones. La Línea 9 del Metro que conectará Recoleta con Puente Alto considera otros US$ 2.733 millones. Para extensión de la Línea 6, por su parte, se invertirán cerca de US$ 197 millones.

    Inversiones ferroviarias

    Respecto a los proyectos ferroviarios de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se mencionan el tren Santiago-Melipilla, que inició sus obras en noviembre del año pasado y que requiere una inversión de US$ 1.877 millones.

    A esto se suma el tren Santiago- Batuco, que contempla montos por US$ 950 millones.

    Además, el mejoramiento del servicio ferroviario a Chillán anunciado durante el mes pasado para el cuál se destinarán US$ 160 millones.

    Durante este año, la inversión pública en infraestructura alcanzará los US$ 3.700 millones. Adicionalmente, se sumarán US$ 500 millones destinados a reconstruir infraestructura dañada durante las recientes emergencias climáticas en el norte de Chile, lo que se traduciría en otros 10 mil nuevos empleos, considerados en los casi 250 mil.

    “Gran parte de las iniciativas se desarrollarán en regiones, siendo las regiones de Los Lagos, La Araucanía, Biobío y Magallanes, las que concentran una parte importante de la generación de empleo asociada a estas nuevas inversiones”, destacó el MOP.

    Más sobre:InfraestructuraMOPObras PúblicasInversiónTransporte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

    Comisión Política del PS rechaza propuesta republicana sobre Codelco y acusa al gobierno de impulsar una “privatización encubierta”

    Trump busca revertir en la Corte Suprema fallo que lo obliga a pagar US$83,3 millones por difamación

    Tras viaje a Perú: Kast aterriza en Copiapó y encabeza mesa técnica por emergencia tras lluvias en Atacama

    Aumentan a 13 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón

    Metro confirma que estación Santa Isabel seguirá cerrada este miércoles mientras continúan las reparaciones tras incendio en Línea 5

    Lo más leído

    1.
    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    2.
    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    3.
    Nivel de agua acumulada en embalses supera ya el registro del año pasado a julio, tras fuerte sistema frontal

    Nivel de agua acumulada en embalses supera ya el registro del año pasado a julio, tras fuerte sistema frontal

    4.
    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    5.
    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva

    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva

    6.
    “Propuso lo mismo y el resultado fue un déficit fiscal importante”: Agostini cuestiona a Laffer por rebaja de impuestos

    “Propuso lo mismo y el resultado fue un déficit fiscal importante”: Agostini cuestiona a Laffer por rebaja de impuestos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comisión Política del PS rechaza propuesta republicana sobre Codelco y acusa al gobierno de impulsar una “privatización encubierta”
    Chile

    Comisión Política del PS rechaza propuesta republicana sobre Codelco y acusa al gobierno de impulsar una “privatización encubierta”

    Tras viaje a Perú: Kast aterriza en Copiapó y encabeza mesa técnica por emergencia tras lluvias en Atacama

    Metro confirma que estación Santa Isabel seguirá cerrada este miércoles mientras continúan las reparaciones tras incendio en Línea 5

    Con foco en nacimientos, vejez y empleo formal: autoridades discuten medidas para mejorar la protección social en Chile
    Negocios

    Con foco en nacimientos, vejez y empleo formal: autoridades discuten medidas para mejorar la protección social en Chile

    Grandes y medianas empresas estarán obligadas a informar sobre sus políticas de equidad de género

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026
    Tendencias

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados

    El Colorado recibirá nueva edición de Base Camp con competencias, clínicas y talleres
    El Deportivo

    El Colorado recibirá nueva edición de Base Camp con competencias, clínicas y talleres

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Independiente anuncia a Santiago Mele, el arquero al que Fernando Ortiz quería en Colo Colo

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall
    Tecnología

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical
    Cultura y entretención

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

    Manuel García despedirá su exitosa gira “Pánico” en el Teatro Municipal de Santiago

    Christián Henríquez y la segunda vida de Ruperto: “Hoy es un personaje icónico”

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades
    Mundo

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

    Trump busca revertir en la Corte Suprema fallo que lo obliga a pagar US$83,3 millones por difamación

    Aumentan a 13 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico