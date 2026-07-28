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    Sebastián Edwards elogia gestión de Quiroz y respalda decisión de Daza de permanecer en Argentina, “un país trágico”

    El académico de la UCLA, en EE.UU., respaldó la megarreforma y estimó que podría generar unos 300 mil puestos de trabajo. Discrepa, eso sí, de la exención a las contribuciones, pero también de la hipoteca inversa que plantea el exministro de Hacienda, Andrés Velasco.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Sebastián Edwards elogia gestión de Quiroz y respalda decisión de José Luis Daza de permanecer en Argentina

    El economista y académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), EE.UU., Sebastián Edwards, manifestó este martes en términos generales su respaldo a la megarreforma del Ejecutivo, la que ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados en su núcleo principal.

    El experto dijo que el proyecto estrella del gobierno le da nuevamente prioridad al crecimiento económico como palanca para generar mayor prosperidad, e hizo algunas estimaciones en relación al impacto que tendrá en la actividad.

    “Yo he hecho los cálculos qué va a significar esto en términos de empleo, con todas las cosas sumadas, (y) digamos que muy optimista, (son unos) 300.000 nuevos empleos en 4 o 5 años”, comentó en radio Pauta.

    Sin embargo, s bien Edwards dijo esa es una cifra “espectacular”, al mismo tiempo advirtió que “no es suficiente”. Cabe recordar que el desempleo completó dos meses por encima de la barreara del 9% y el número de personas desocupadas llega casi al millón.

    Sebastián Edwards destacó la labor de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, a propósito de las inversiones que se han destrabado por la judicialización de algunos proyectos.

    El economista también tuvo palabras de elogio para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quién calificó como valiente, destacando especialmente que no pierde la calma.

    “Sí, pues no está para ser simpático y ha contribuido mucho a esto que es la disposición. Lo voy a ver ahora, y yo tengo gran admiración, lo conozco hace mucho tiempo. En algunas cosas hemos estado en distintos lados, hemos peleado, pero creo que es un muy buen ministro”, sostuvo.

    Andrés Velasco, José Luis Daza y un Chile “macanudo”

    Donde sí planteó reparos es en el artículo relativo a la exención en el pago de contribuciones para la primera vivienda de los adultos mayores, que forma parte de la megarreforma.

    En la conversación, el académico dijo que él “haría cosas distintas”, aunque también se distanció de la idea de la hipoteca inversa que planteó el exministro de Hacienda, Andrés Velasco.

    Andrés Velasco, exministro de Hacienda.

    “Eso se ha intentado en Estados Unidos. No funciona muy bien”, manifestó, apuntando a la evidencia que ha visto en California.

    Edwards participará en el seminario de Moneda de este martes 29 de julio, en el que también estará el viceministro de Economía de Argentina, el economista chileno José Luis Daza, al que respaldó en su decisión de quedarse en el vecino país, luego que fuera contactado para asumir funciones en el gobierno de José Antonio Kast.

    “Antes yo me peleaba con él, pero ahora que es autoridad más bien le hago preguntas difíciles. Yo le dije que se quedara en Argentina. Le voy a preguntar si fue un buen consejo, No sé lo que me va a contestar, pero si uno es parte importante de un equipo que transforma a la Argentina, eso es mucho más épico que cambiar la dirección de Chile, porque Chile es un país ‘macanudo’ a pesar de todo. Argentina es un país trágico”, sostuvo.

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    Más sobre:Sebastián Edwards

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