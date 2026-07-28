Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años

Este año la minería privada se hará notar en las arcas fiscales más que nunca. El positivo precio del cobre y el litio mejoraron las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en materia de ingresos fiscales para el año.

El Informe de Finanzas Públicas (IFP) que publicó el organismo hace unos días muestra que los ingresos efectivos del Gobierno Central en 2026 tendrán un incremento real de 6% comparado con el año pasado, a $ 80 billones, o US$ 88.842 millones.

Al menos tres factores empujan el ejercicio: el incremento de los traspasos de la minería privada, de Codelco y de Corfo. El tributo del sector minero y las rentas de la propiedad, estas últimas vinculadas al litio, compensarán la menor estimación proyectada respecto de los demás contribuyentes.

“En el escenario base, la trayectoria de ingresos efectivos se revisa al alza respecto del informe previo, principalmente por una mayor recaudación de la minería privada —asociada al mayor precio esperado del cobre— y por mayores rentas de la propiedad”, apunta el informe.

Sobre la estatal, la proyección examina que “los traspasos de Codelco aumentan respecto del informe anterior, debido a la actualización del escenario para el precio del cobre y de las proyecciones operacionales de la empresa. En particular, el mayor precio esperado del cobre compensa la revisión a la baja de la producción proyectada, incrementando los excedentes proyectados de la empresa”.

Y sobre el litio, en tanto, se añade que “las rentas de la propiedad también registran un aumento, explicado en buena medida por una mayor proyección de ingresos provenientes del litio, consistente con un mayor precio esperado del mineral”.

Pagos históricos

Con los datos de la Dipres, se prevé que la minería privada pague US$ 8.039 millones este año, lo que, de concretarse, representará un aumento de 32% frente a lo que tributó el año pasado. Aquí se considera el aporte de las grandes mineras Escondida de BHP, Collahuasi, Los Pelambres de Antofagasta Minerals, Anglo American Sur y El Abra, entre otras faenas.

La suma representaría además el 9,1% de todos los ingresos del Fisco para el año.

El resultado estará marcado por un importante hito. El pago de la minería privada sería por lejos, el mejor de su historia. El año pasado el valor ya fue alto y alcanzó los US$ 5.561 millones. Pero años atrás hubo otro valor mayor, el 2007 la industria minera privada pagó US$ 6.207 millones al fisco, que es el mayor monto entregado de su historia.

Si la previsión de la Dipres se concreta, la gran minería privada pagará este año el mejor valor en su historia.

En tanto, Codelco se estima que tribute su mejor pago al Fisco en cinco años, por un total de US$ 3.188 millones ($ 2,8 billones). El resultado previsto se da en un momento en que el pago de la estatal se ha reducido con el pasar de los años, mientras que el aporte de la minería privada, en cambio, superó hace años los pagos de la compañía liderada ahora por Bernardo Fontaine.

Si se concreta el valor, el pago de Codelco al Fisco habrá tenido una variación positiva real de 58% respecto del año previo. Hace cinco años, el 2021, el pago de Codelco al Fisco fue de US$ 5.804 millones.

Otro ingreso importante recae en el litio. El IFP proyecta que los ingresos al mineral asociados a la Corfo aportarán unos US$ 1.231 millones este año, lo que sería un aumento real de 234% respecto del año pasado cuando se alcanzaron US$ 336 millones.

Precio del cobre y el litio

Todo ello será gracias al alto precio de los dos minerales examinados. El precio del cobre hasta el 22 de julio se encuentra empinado y promedia US$ 5,95 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, creciendo 38% frente al año pasado.

El director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino, explicó que “este incremento se explica fundamentalmente por un mayor precio del cobre, que se estimaba en US$5,46 por libra, en el IFP inmediatamente anterior, mientras que en el actual se proyecta US$5,9 por libra, esto es un aumento de 8%”.

Complementó que “la contribución de Codelco sería mayor al aumento del precio del cobre, a pesar de que disminuye su producción, debido a ajustes en los pagos por impuesto a la renta como también a la actualización de los supuestos asociados a los pagos provisionales mensuales”.

El líder senior de estudios y contenidos de Cesco, Cristián Cifuentes, coincidió con las razones asociadas a mejores precios, pero enmarcadas en una producción que no incrementa.

“En ese sentido, la preocupación de Cesco apunta a que, en ausencia de políticas públicas orientadas al desarrollo y a la inversión en la minería, la recaudación fiscal continuará vinculada a las fluctuaciones del mercado externo en lugar del crecimiento de la capacidad productiva nacional”.

El experto advirtió que “hace meses hemos venido planteando este escenario potencial de mejores ingresos fiscales para este periodo, producto de las mejores expectativas de la cotización internacional del precio del cobre como del litio. Sin embargo, aun no somos capaces de captar este boom de forma completa, lo que claramente genera una debilidad fiscal futura”.

El precio del cobre ha estado marcado por restricciones de oferta a nivel mundial en un momento en que la demanda se encuentra firme por la transición energética y la inteligencia artificial. En medio de eso, la producción de cobre del país no aumenta y se espera que cierre este año en torno a 5,3 millones de toneladas del metal.

“Esta dinámica responde a factores tanto de demanda como de oferta, considerando el sólido rendimiento de los sectores ligados a inteligencia artificial, transición energética y tecnología en el caso de la primera, así como también disrupciones logísticas y mayores costos que han impactado al suministro”, analiza el IFP.

La misma suerte ha tenido el precio del litio, que al 21 de julio promedia US$ 18.884 la tonelada. La oferta del mineral se ha visto contraída por diferentes problemas en plantas de producción, con una demanda sólida impulsada por las baterías de almacenamiento energético y la electromovilidad. Respecto del año anterior, el precio del litio ha tenido una expansión de 119%.

Producción de cobre

En línea con los expertos, es sabido que la producción de cobre del país se encuentra estancada y no ha crecido en los últimos años. A mayo, el país ha producido unas 2 millones de toneladas de cobre, 9% menos que al plazo del año pasado. La menor ley de mineral y los yacimientos más profundos explican en gran parte la situación que vive la industria. Para este año Cochilco prevé una producción de 5,3 millones de toneladas de cobre.

“Hoy, el principal desafío de la minería es elevar la producción, y para ello, naturalmente, debemos acelerar el otorgamiento de permisos, dar mayor grado de certeza a este proceso y crear mecanismos de estabilidad jurídica”, cerró Merino.