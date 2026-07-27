Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

Los precios del petróleo caen después de que Irán señalara que suspenderá sus ataques mientras se mantenga la pausa de Estados Unidos en las hostilidades, lo que alivia la preocupación por casi dos semanas de escalada del conflicto.

El barril de petróleo Brent (referencia para Chile) para entrega en septiembre cae 7,6% hasta los US$ 89,43, mientras que el WTI de Estados Unidos, también para entrega en septiembre, retrocede 6,7% hasta US$ 83,37 el barril.

Irán indicó que dejará de realizar ataques mientras Estados Unidos también se abstenga de atacar, informó Reuters el domingo, citando a un alto funcionario iraní.

Según ese funcionario, la postura de Teherán “sigue siendo de ataque por ataque: si los ataques se detienen, Irán también detendrá sus operaciones. Ese mensaje ya fue transmitido a Estados Unidos”, consignó Reuters.

La pausa se produce después de que Washington decidiera suspender su campaña de bombardeos, luego de que asesores del presidente Donald Trump advirtieran, según se informó, que las fuerzas militares se estaban quedando sin objetivos viables y manifestaran preocupación por el agotamiento de las reservas de armamento estadounidense.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo el domingo en Fox News que Trump optó por pausar los ataques para dar espacio a los esfuerzos diplomáticos.

Tránsito por Ormuz

Según los datos de transporte marítimo de Kpler, durante el fin de semana transitaron por el estrecho de Ormuz menos de diez buques de materias primas al día.

Reuters reportó además que el tráfico marítimo por el estrecho de Bab el-Mandeb se redujo el domingo después de que los hutíes yemeníes atacaron instalaciones petroleras saudíes a lo largo de la costa del mar Rojo, aunque un tercer superpetrolero chino salió por el estrecho de Bab el-Mandeb.

Por otra parte, Kazajistán, uno de los diez mayores productores de petróleo del mundo, ha reducido a más de la mitad su producción diaria de petróleo tras el cierre de la principal terminal de exportación en el mar Negro ruso a causa de ataques con drones, informó el lunes una fuente del sector.

Posteriormente, el Ministerio de Energía informó de que la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio en el mar Negro había reanudado las operaciones de carga de petróleo.