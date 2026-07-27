Figura de España rechaza disculpa por agresión de ayudante de Scaloni: “No se arrepiente; está faltando a la verdad”

Dani Olmo rompió el silencio. El mediapunta de España se refirió a la polémica que se desató con el pitazo final que coronó a la Furia Roja sobre Argentina en la final del Mundial. Una vez finalizado el encuentro, hubo múltiples agresiones.

En medio de los festejos hispanos y lamentos transandinos, Nahuel Molina le pegó un manotazo a Rodri que desató el conflicto. El volante lo recriminó y ambos se encararon hasta que apareció Eric García.

Enseguida irrumpió Leandro Paredes, quien fue a buscar a García y lo empujó por el cuello. Tras ello, acudió Gavi, quien terminó en el césped tras la intervención el volante de Boca Juniors.

Dicho incidente no fue el único. Roberto Ayala, exdefensor de la Albiceleste y ayudante del técnico campo de Lionel Scaloni, agredió a Dani Olmo, aparentemente sin provocación alguna.

Días después, el Ratón explicó su violenta intervención: “Obviamente estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo, no puedo permitir que un sentimiento o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, aseguró.

También le bajó el perfil a su agresión: “Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, y quedó ahí”, sostuvo el otrora defensor.

EL RATÓN AYALA VS DANI OLMO. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/xExkw8Ac4x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

El descargo de Olmo

Días después, Olmo se refirió por primera vez a los incidentes: “Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente”, comenzó señalando en una entrevista a el Diari de Terrassa.

El volante del Barcelona fue tajante y apuntó contra Ayala: “Está faltando a la verdad, porque no le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo”, añadió.

“Quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, y sobre todo, de nuestro comportamiento. La trascendencia del fútbol hace que los jugadores somos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una gran responsabilidad”, cerró sobre el tema.