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    Compras de dólares del Banco Central para acumular reservas ya superan los US$5 mil millones

    En 2026 la divisa de EE.UU. acumula un alza de casi $50 en el mercado local, ubicándose en torno a los $950. Los operadores descartan que las compras del instituto emisor tengan un efecto en el precio, cuya subida la atribuyen al escenario externo.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Consejo del Banco Central y Ministro de Hacienda en la Reunión de Política Monetaria de abril de 2026

    Fue a inicios de agosto del 2025 cuando el consejo del Banco Central acordó iniciar un programa de acumulación de reservas internacionales, argumentando la necesidad de cambiar la composición de las fuentes de liquidez internacional del banco, aumentando la proporción de reservas propias.

    El programa contempla compras diarias por hasta US$25 millones por un plazo de 3 años, equivalente a US$3.125 millones por semestre. Con esto, el Banco Central espera acumular alrededor de US$18.500 millones.

    A diferencia de lo realizado en 2021 y 2023 las compras diarias se ejecutarán previo a la apertura del mercado y se liquidarán al tipo de cambio observado, informado al final de la jornada y que es publicado en el Diario Oficial el día hábil siguiente.

    Para evitar efectos sobre la liquidez en pesos, las operaciones son esterilizadas mediante la emisión de Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC), en línea con la orientación de la política monetaria.

    Desde el inicio del programa, el Banco Central ha comprado US$5.358 millones bajo el programa.

    A pesar de que durante el 2025 el tipo de cambio cedió $93,35, ubicándose en $899,15, al cierre del viernes se empinó $3 hasta los $948, acumulando un alza de $48,85 en lo que va del presente año. Este nivel, además, es el más alto desde los $950,4 que marcó el 22 octubre del año anterior.

    Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Chile, indica que, “más allá del nivel actual del tipo de cambio, el diseño del programa y los montos diarios que se compran no presionan al tipo de cambio. Ante ello, esperamos que el programa continúe sin contratiempos”.

    Con todo, señaló que también “vale la pena tener presente que se esperan emisiones de deuda en moneda extranjera por parte del Fisco, que deberían venderse en el mercado local para financiar el déficit. Ello debería contribuir a una apreciación del peso chileno”.

    Según el plan de colocaciones de deuda de Hacienda, de los US$23.600 millones a emitir este año- incluyendo el incremento de US$6.200 millones aprobado por el Congreso-, restan por poner en el mercado internacional US$5.200 millones, mientras que US$2.000 millones se emitirían en Chile.

    Respecto de las colocaciones internacionales, “parte de estas emisiones podría ejecutarse en monedas distintas al dólar y al euro, en las que tradicionalmente se ha emitido”, detalló Hacienda.

    Diego Montalbetti, analista de Mercados de Captaria, señala que “las compras diarias de US$25 millones fueron diseñadas para ser predecibles y no depender de si el dólar está temporalmente alto o bajo. Suspenderlas cada vez que el tipo de cambio sube podría interpretarse como una intervención discrecional, afectando la credibilidad del régimen de libre flotación que caracteriza a la economía chilena”.

    Impacto

    En promedio el mercado del dólar transa entre US$1.400 y US$1.700 millones, por lo que los US$25 millones diarios del BC es menos del 2% diario.

    En esa línea, Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, indica que “los US$ 25 millones diarios son marginales frente al volumen diario del mercado cambiario chileno y aún menores frente al mercado de derivados. Además, si el Central condiciona sus compras a que el dólar esté “barato”, estaría revelando un nivel de tipo de cambio que considera correcto, lo que es incompatible con un régimen de flotación libre".

    Por otra parte, Montalbetti explica que “el impacto de estas compras sobre el mercado cambiario es relativamente acotado”, y que “los principales factores que hoy explican un dólar sobre los $900 son externos: la fortaleza global del dólar, las expectativas de tasas de la Reserva Federal, el deterioro del escenario geopolítico y el elevado posicionamiento de inversionistas extranjeros en derivados cambiarios, cuyas posiciones superan los US$18.000 millones”.

    “No parece necesario pausar el programa únicamente porque el dólar se encuentre en niveles elevados”, sostiene.

    El alza reciente de los precios del petróleo producto del recrudecimiento del conflicto en Irán ha vuelto a sembrar sobre los mercados el temor a un alza en la inflación que lleve a la Fed a elevar los tipos de interés. El tema no es menor, pues uno de los elementos detrás de los niveles actuales del dólar es el diferencial de tasas. Hoy la Tasa de Política Monetaria (TPM) se ubica en 4,5%, mientras que la Reserva Federal de EE.UU. mantiene un rango de 3,5% a-3,75%.

    Para Mieres, el alza del tipo de cambio responde principalmente a factores externos: el tono de la Fed, el diferencial de tasas y el precio del cobre.

    Por eso, apunta que “el programa explica solo una fracción menor del movimiento, del orden de $15 a $20, de modo que suspenderlo daría un alivio pequeño y por una sola vez, a un costo alto, y podría instalar la idea de que existe un nivel de dólar que incomoda al Central, convirtiendo un programa técnico en una meta cambiaria implícita”.

    Con todo, al momento de anunciar el programa, el Banco Central señaló que “la medida será revisada cada seis meses, sin perjuicio de que podrá ajustarse si se observan cambios relevantes en las condiciones de mercado, lo cual se comunicará oportunamente”.

    Más sobre:MercadoDólarTipo de cambioBanco CentralReservas

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