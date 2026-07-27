SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Indemnización laboral y pensiones: una discusión necesaria

    Manuel TabiloPor 
    Manuel Tabilo
    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    La propuesta de reemplazar la actual indemnización por años de servicio por un sistema de indemnización a todo evento abre un debate relevante en Chile. Hasta ahora, la discusión se ha concentrado en la protección de los trabajadores y en los costos para las empresas. Pero hay otra dimensión, menos visible y no menos importante: su eventual efecto sobre la continuidad de las cotizaciones y, en el largo plazo, sobre las pensiones.

    Hoy, la indemnización por años de servicio beneficia solo a quienes terminan su relación laboral por necesidades de la empresa o desahucio del empleador, y según antecedentes del Ministerio del Trabajo, cerca del 80% de los trabajadores nunca accede a este beneficio. La alternativa en evaluación, en cambio, apunta a una cuenta individual financiada con una cotización adicional del empleador de 1,8%, cuyos recursos podrían retirarse al término del vínculo laboral cualquiera sea la causal.

    Más que pronunciarse aquí sobre cuál sistema debiera adoptar Chile, importa advertir que las reglas laborales también pueden tener efectos previsionales. En los sistemas de capitalización individual, la pensión no depende solo del salario ni de la tasa de cotización, sino también de cuántos meses una persona cotiza efectivamente en su vida laboral. Por eso, las lagunas previsionales, la informalidad y las transiciones prolongadas entre empleos debilitan directamente las pensiones autofinanciadas.

    Desde esa perspectiva, una indemnización a todo evento merece atención. Si el trabajador puede cambiar de empleo sin perder el ahorro asociado al término de la relación laboral, disminuye un costo que hoy puede desalentar la movilidad. Y si la empresa enfrenta un costo más predecible, también podrían moderarse ciertas rigideces de contratación. La evidencia comparada aconseja prudencia, pero no invalida esta hipótesis.

    El caso más citado es Austria. Su reforma de 2003 reemplazó el antiguo esquema de indemnización, ligado a permanencia y despido, por aportes del empleador a cuentas individuales portables entre empleos. La literatura encontró un aumento sustantivo de la movilidad laboral tras la reforma, especialmente entre trabajadores más expuestos a perder su empleo. Algo parecido muestra el seguro de cesantía chileno: un estudio encontró que el uso de cuentas individuales reduce los incentivos a demorar la reinserción laboral, por lo cual cuando el beneficio se percibe como ahorro propio, la búsqueda de empleo tiende a ser más rápida.

    Con todo, la evidencia internacional muestra, por un lado, que los esquemas portables pueden aumentar la movilidad laboral y, por otro, que las trayectorias laborales continuas son clave para mejores pensiones en sistemas de capitalización individual. El vínculo directo entre ambos fenómenos no ha sido probado de manera empírica directa, pero la hipótesis que los conecta es razonable y merece ser parte del debate.

    Además, en Chile conviene recordar un punto poco conocido: una forma de indemnización a todo evento ya existe. Se trata de la indemnización sustitutiva, que puede pactarse para trabajadores dependientes y que, desde el séptimo año de la relación laboral, permite al empleador aportar entre 4,11% y 8,33% de la remuneración imponible, con tope de 90 UF, a una cuenta administrada por la AFP. Esos fondos pueden cobrarse al terminar la relación laboral, sea por renuncia o despido. A diferencia de la propuesta en discusión, sin embargo, se trata de un mecanismo voluntario y no de una cotización obligatoria adicional del empleador.

    La discusión de fondo, entonces, no debiera agotarse en comparar quién gana o pierde con un cambio en el régimen de indemnización. También debiera preguntarse si ciertas reglas laborales ayudan o dificultan trayectorias más formales, continuas y compatibles con mejores pensiones futuras. En un país con densidades de cotización aún insuficientes, esa pregunta es central.

    *El autor de la columna es gerente de estudios FIAP

    Más sobre:OpiniónEmpleoDespidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tornado se produce en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble

    Balance de sistema frontal: a nivel nacional existen seis personas damnificadas, 73 albergadas y 121 aisladas

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Causa contra el exfiscal Carlos Palma se traslada a Fiscalía de La Araucanía

    Alvarado y posible cita con la oposición para abordar compensación a municipios: “Indudablemente que lo vamos a considerar”

    Respuesta de Poduje mantiene dudas sobre cambios a ordenanza de construcción y Economía ratifica que la modificación va

    Lo más leído

    1.
    Una reforma que trae incertidumbre

    Una reforma que trae incertidumbre

    2.
    La señal que no hay que apagar

    La señal que no hay que apagar

    3.
    Las preguntas e incertidumbres que deja el Plan Integral de Vivienda y Urbanismo

    Las preguntas e incertidumbres que deja el Plan Integral de Vivienda y Urbanismo

    4.
    Escuchar a dos Pritzker

    Escuchar a dos Pritzker

    5.
    Es importante cambiar el SAE

    Es importante cambiar el SAE

    6.
    La cultura del improperio

    La cultura del improperio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    Servicios

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    Rating del domingo 26 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 26 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Llaman a actualizar datos para recibir el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cómo realizar el trámite?

    Llaman a actualizar datos para recibir el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cómo realizar el trámite?

    Tornado se produce en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble
    Chile

    Tornado se produce en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble

    Balance de sistema frontal: a nivel nacional existen seis personas damnificadas, 73 albergadas y 121 aisladas

    Causa contra el exfiscal Carlos Palma se traslada a Fiscalía de La Araucanía

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo
    Negocios

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Ticketplus reduce las expectativas para la apertura que anunció en el Nasdaq

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Su elección molestó a Infantino: la drástica decisión del árbitro que expulsó a figura de Argentina en la final del Mundial
    El Deportivo

    Su elección molestó a Infantino: la drástica decisión del árbitro que expulsó a figura de Argentina en la final del Mundial

    Vuelve a festejar: Alejandro Tabilo comienza la gira de cemento con una trabajada victoria en el ATP 500 de Washington

    Con una reunión clave por zoom: cómo Aníbal Mosa logró convencer a Vozinha de fichar en Colo Colo

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA
    Tecnología

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Nido de Villanas: Apple estrena su nueva “teleserie” vertical grabada con el iPhone 17 Pro

    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

    Fabien Frankel, actor clave en House of the Dragon: “Soy de los Verdes hasta la médula”
    Cultura y entretención

    Fabien Frankel, actor clave en House of the Dragon: “Soy de los Verdes hasta la médula”

    El confesionario de Rosalía: cómo se eligieron a las invitadas para sus shows en Chile

    La Hipocresía Mató al Gato presenta “Tu y Yo en la Nube”, adelanto de su próximo disco

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”
    Mundo

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    Irán niega que haya pedido negociaciones directas con Estados Unidos para el cese de las hostilidades

    Keiko Fujimori designa a Luis Galarreta como nuevo presidente del Consejo de Ministros de Perú

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad