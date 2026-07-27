SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Multifamily: Colliers proyecta el ingreso de más de 20 edificios al mercado al 2028

    Se incorporaron siete nuevos edificios al mercado durante la primera mitad del 2026 y podrían ingresar otros 10 en lo que resta del año.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    El mercado de renta residencial en Chile incorporó 7 nuevos edificios al mercado durante la primera mitad del 2026. De acuerdo a los registros de la consultora inmobiliaria Colliers, mientras que en el primer trimestre que sumaron 3 multifamily nuevos, en el segundo trimestre ingresaron otros 4. La nueva oferta se concentró en las comunas de Cerrillos, Estación Central, Huechuraba, San Joaquín, Renca, Independencia y Ñuñoa.

    Colliers apunta a que el crecimiento anual del mercado alcanza un ritmo de 19% considerando un horizonte de 3 años a la fecha. Al cierre del primer semestre el inventario de multifamily alcanzó un total de 197 edificios en operación, con 48.047 unidades. Las comunas con mayor participación en este inventario son Santiago (27%), Estación Central (13%), La Florida (8%), Independencia (10%) y San Miguel (9%).

    “En términos generales se observa una atomización en la participación por comuna, donde la comuna de Santiago actualmente sigue siendo la comuna con mayor participación, con un 27% del total. Pese a esto, se observa un crecimiento en la participación de las comunas del sector oriente, dentro de las cuales destacan las comunas de Ñuñoa, Las Condes y Providencia”, dice el gerente del área de estudios de Colliers, Matias Bucci.

    “Incluyendo el resto de las comunas del sector oriente, se observa un crecimiento sostenido durante los últimos años, registrando actualmente una participación de un 16% en total. Por otro lado, se observa también un crecimiento importante en comunas de la zona sur, dentro de las cuales destacan la Florida, San Miguel, Macul, La Cisterna y San Joaquin, las cuales en conjunto alcanzan un 26% de participación“, añade.

    Sólo en la segunda mitad del año se espera que ingresen entre 8 a 10 edificios multifamily, concentrados principalmente en la zona centro, sur, y oriente. Las proyecciones de crecimiento indican que para 2028 habrá un inventario acumulado de 60 mil unidades de departamentos, con 220 edificios operando, con un especial foco en ingresos en las comunas de Santiago, La Florida, Macul y Ñuñoa.

    Vacancia y precios

    Durante el segundo trimestre del año el mercado de multifamily cerró con una ocupación de 93%, lo que es un punto porcentual por sobre lo que se experimentó en el trimestre anterior.

    Con respecto a la ocupación por comunas, destacan Santiago, San Miguel, Ñuñoa, Macul y Vitacura, presentando la mayor tasa de ocupación, superando el 94%. “La alta ocupación en estas comunas esta dada por la preferencia de las personas de vivir en comunas céntricas, con buen nivel de equipamiento y buena conectividad, preferentemente en ubicaciones cercanas a estaciones de metro. En el caso particular de Vitacura, existe una preferencia por vivir en una comuna con un alto nivel de equipamiento, seguridad, y buena conectividad dada la cercanía a la autopista Costanera Norte, adicionalmente la oferta de edificios multifamily es todavía limitada y con edificios que ya han completado su periodo de llenado”, explica Bucci.

    La ocupación más baja se ve en mercados como Providencia (89%), Independencia (91%), Estación Central (93%) y Quinta Normal (93%).

    Respecto a los precios, se observa un aumento en los valores durante el segundo trimestre. En el periodo comprendido entre enero y marzo de este 2026, el precio promedio de arriendo de una unidad multifamily era de 10,99 UF. Al cierre de junio el valor alcanzó 11,04 UF. El precio promedio por metro cuadrado se elevó marginalmente desde 0,264 UF a 0,265 UF.

    Actualmente el valor más bajo se observa para las unidades de 2 dormitorios y 2 baños en Estación Central, con menos de 0,2 UF por metro cuadrado, y el más alto más 1 dormitorio y 1 baño en Las Condes, con más de 0,5 UF por metro cuadrado.

    “Durante los últimos periodos se observa que los precios promedio han tendido levemente a la baja, evidenciando la dificultad de que los precios de arriendo en pesos se acoplen a la variación de la UF, pese a esto, se espera que durante el segundo semestre los precios tengan una recuperación impulsada por una ocupación actualmente al alza”, proyecta Bucci.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioArriendosRenta residencialMultifamilyColliers

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Educación impulsa plan para reducir la burocracia y la carga administrativa del sistema escolar

    Museo de Australia devuleve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio de La Granja

    “Las víctimas mayores de edad no necesitan más presión”: el dardo de Orellana a García por proyecto “Escucha su corazón”

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Río Mapocho, Canal San Carlos y Parque Víctor Jara: la infraestructura que ahora sí resistió a las lluvias en la capital

    Lo más leído

    1.
    Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

    Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

    2.
    Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

    Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

    3.
    Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

    Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

    4.
    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    5.
    Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

    Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

    6.
    Pymes traspasan a precio alza de los costos laborales y el 40% tiene dificultades para asumir la jornada de 42 horas

    Pymes traspasan a precio alza de los costos laborales y el 40% tiene dificultades para asumir la jornada de 42 horas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
    Chile

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Superintendencia de Educación impulsa plan para reducir la burocracia y la carga administrativa del sistema escolar

    Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio de La Granja

    Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles
    Negocios

    Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17
    El Deportivo

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17

    El informe de Héctor Jona tras agresivo encontrón con Kevin Altez: “Le indiqué en forma enérgica; reaccionó desafiante”

    Crece la crisis en Italia: Paolo Maldini y Leonardo renuncian a la federación a solo 16 días de asumir

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA
    Tecnología

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Nido de Villanas: Apple estrena su nueva “teleserie” vertical grabada con el iPhone 17 Pro

    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

    Museo de Australia devuleve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”
    Cultura y entretención

    Museo de Australia devuleve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Llega exposición desde Qatar que explora la migración y los desplazamientos transnacionales

    Columpios al Suelo lanza “Noche estrellada” su nuevo sencillo

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía
    Mundo

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    Irán niega que haya pedido negociaciones directas con Estados Unidos para el cese de las hostilidades

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad