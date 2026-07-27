Multifamily: Colliers proyecta el ingreso de más de 20 edificios al mercado al 2028

El mercado de renta residencial en Chile incorporó 7 nuevos edificios al mercado durante la primera mitad del 2026. De acuerdo a los registros de la consultora inmobiliaria Colliers, mientras que en el primer trimestre que sumaron 3 multifamily nuevos, en el segundo trimestre ingresaron otros 4. La nueva oferta se concentró en las comunas de Cerrillos, Estación Central, Huechuraba, San Joaquín, Renca, Independencia y Ñuñoa.

Colliers apunta a que el crecimiento anual del mercado alcanza un ritmo de 19% considerando un horizonte de 3 años a la fecha. Al cierre del primer semestre el inventario de multifamily alcanzó un total de 197 edificios en operación, con 48.047 unidades. Las comunas con mayor participación en este inventario son Santiago (27%), Estación Central (13%), La Florida (8%), Independencia (10%) y San Miguel (9%).

“En términos generales se observa una atomización en la participación por comuna, donde la comuna de Santiago actualmente sigue siendo la comuna con mayor participación, con un 27% del total. Pese a esto, se observa un crecimiento en la participación de las comunas del sector oriente, dentro de las cuales destacan las comunas de Ñuñoa, Las Condes y Providencia”, dice el gerente del área de estudios de Colliers, Matias Bucci.

“Incluyendo el resto de las comunas del sector oriente, se observa un crecimiento sostenido durante los últimos años, registrando actualmente una participación de un 16% en total. Por otro lado, se observa también un crecimiento importante en comunas de la zona sur, dentro de las cuales destacan la Florida, San Miguel, Macul, La Cisterna y San Joaquin, las cuales en conjunto alcanzan un 26% de participación“, añade.

Sólo en la segunda mitad del año se espera que ingresen entre 8 a 10 edificios multifamily, concentrados principalmente en la zona centro, sur, y oriente. Las proyecciones de crecimiento indican que para 2028 habrá un inventario acumulado de 60 mil unidades de departamentos, con 220 edificios operando, con un especial foco en ingresos en las comunas de Santiago, La Florida, Macul y Ñuñoa.

Vacancia y precios

Durante el segundo trimestre del año el mercado de multifamily cerró con una ocupación de 93%, lo que es un punto porcentual por sobre lo que se experimentó en el trimestre anterior.

Con respecto a la ocupación por comunas, destacan Santiago, San Miguel, Ñuñoa, Macul y Vitacura, presentando la mayor tasa de ocupación, superando el 94%. “La alta ocupación en estas comunas esta dada por la preferencia de las personas de vivir en comunas céntricas, con buen nivel de equipamiento y buena conectividad, preferentemente en ubicaciones cercanas a estaciones de metro. En el caso particular de Vitacura, existe una preferencia por vivir en una comuna con un alto nivel de equipamiento, seguridad, y buena conectividad dada la cercanía a la autopista Costanera Norte, adicionalmente la oferta de edificios multifamily es todavía limitada y con edificios que ya han completado su periodo de llenado”, explica Bucci.

La ocupación más baja se ve en mercados como Providencia (89%), Independencia (91%), Estación Central (93%) y Quinta Normal (93%).

Respecto a los precios, se observa un aumento en los valores durante el segundo trimestre. En el periodo comprendido entre enero y marzo de este 2026, el precio promedio de arriendo de una unidad multifamily era de 10,99 UF. Al cierre de junio el valor alcanzó 11,04 UF. El precio promedio por metro cuadrado se elevó marginalmente desde 0,264 UF a 0,265 UF.

Actualmente el valor más bajo se observa para las unidades de 2 dormitorios y 2 baños en Estación Central, con menos de 0,2 UF por metro cuadrado, y el más alto más 1 dormitorio y 1 baño en Las Condes, con más de 0,5 UF por metro cuadrado.

“Durante los últimos periodos se observa que los precios promedio han tendido levemente a la baja, evidenciando la dificultad de que los precios de arriendo en pesos se acoplen a la variación de la UF, pese a esto, se espera que durante el segundo semestre los precios tengan una recuperación impulsada por una ocupación actualmente al alza”, proyecta Bucci.