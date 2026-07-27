SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, lunes 27 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Temblor hoy, lunes 27 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, lunes 27 de julio en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    13:19 horas

    Sismo de magnitud 4.0, localizado a 14 km al suroeste de Quillota y a 59 km de profundidad.

    06:24 horas

    Sismo de magnitud 4.9, localizado a 38 km al norte de Pica y a 101 km de profundidad.

    04:57 horas

    Sismo de magnitud 5.6, localizado a 78 km al suroeste de San Pedro de Atacama y a 111 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutosúltimos sismos ChileLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”

    Senapred mantiene alerta roja en el Maule y la extiende a Futrono y Valdivia por riesgo de desborde de ríos

    SEC formula cargos contra empresas eléctricas de La Araucanía por presuntos incumplimientos tras cortes de luz que afectaron a más de 215 mil clientes

    Gustavo Alessandri: “Estamos logrando que el municipalismo no pague la cuenta de la megarreforma, es un triunfo para la AChM”

    Claudio Castro: “La AChM está en un punto de quiebre que yo veo muy difícil de recuperar”

    Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años

    Lo más leído

    1.
    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes

    2.
    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    3.
    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    4.
    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    5.
    Rating del domingo 26 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 26 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”
    Chile

    Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”

    Senapred mantiene alerta roja en el Maule y la extiende a Futrono y Valdivia por riesgo de desborde de ríos

    SEC formula cargos contra empresas eléctricas de La Araucanía por presuntos incumplimientos tras cortes de luz que afectaron a más de 215 mil clientes

    Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años
    Negocios

    Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años

    Autor de la curva de Laffer arenga al oficialismo a impulsar la economía: “Hagamos de Chile un ejemplo”

    Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile
    Tendencias

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 16
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 16

    “Conectados con las formas en que las personas se relacionan con el deporte”: marca británica inicia expansión en Chile

    Pesar en el deporte: fallece Lucy López, la primera medallista chilena en los Juegos Panamericanos

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década
    Cultura y entretención

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década

    Matucana 100 abre su escenario a la nueva música chilena

    Museo de Australia devuelve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis
    Mundo

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad