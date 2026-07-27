Dos temblores de mediana intensidad se registraron en la zona norte del país

Dos temblores de mediana intensidad se registraron durante la madrugada de este lunes en la zona norte del país.

El primero de estos, se produjo a las 4:57 de la madrugada, con una magnitud de 5,4.

El sismo tuvo su epicentro a 77 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama a una profundidad de 114 kilómetros.

En cuanto al segundo sismo, este se produjo a las 6:24 horas y tuvo una magnitud 4.9, ubicándose a 38 km al norte de Pica, en la Región de Tarapacá.

De acuerdo con la información entregada por Sismología, este segundo temblor se produjo a una profundidad de 101 kilómetros.