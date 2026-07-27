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    Dos temblores de mediana intensidad se registraron en la zona norte del país

    El sismo se produjo a las 6:24 de la madrugada y tuvo su epicentro a 38 kilómetros al norte de Pica.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Tendencias / La Tercera

    Dos temblores de mediana intensidad se registraron durante la madrugada de este lunes en la zona norte del país.

    El primero de estos, se produjo a las 4:57 de la madrugada, con una magnitud de 5,4.

    El sismo tuvo su epicentro a 77 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama a una profundidad de 114 kilómetros.

    En cuanto al segundo sismo, este se produjo a las 6:24 horas y tuvo una magnitud 4.9, ubicándose a 38 km al norte de Pica, en la Región de Tarapacá.

    De acuerdo con la información entregada por Sismología, este segundo temblor se produjo a una profundidad de 101 kilómetros.

    Más sobre:TemblorSismoPicaSismología

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