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    PDI frustra robo a disparos en estación de servicio de la Ruta 68: presunto delincuente falleció

    El funcionario actuó con su arma de servicio cuando se percató que dos personas estaban siendo víctimas de un robo con violencia, en Pudahuel. Los antisociales huyeron del lugar.

    Por 
    Sebastián Yeza
    PDI frustra robo a disparos en estación de servicio de la Ruta 68: presunto delincuente falleció Diego Martin

    Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un robo registrado en una estación de servicio en la Ruta 68, en Pudahuel, Región Metropolitana.

    De acuerdo a lo informado por el comisario Daniel Iturriaga, de la Brigada de Robos (BIRO) Occidente de la PDI, el funcionario policial estaba haciendo uso de su tiempo libre cuando se percató que “dos personas estaban siendo víctimas de un delito de robo con violencia, motivo por el cual extrae su arma de servicio y percuta cuatro disparos, motivo por el cual este delito es frustrado”.

    En esa línea, el comisario Iturriaga comentó que el delito se estaba consumando, ya que en primera instancia, los al menos cuatro antisociales lograron sustraer especies, pero al verse frustrado su actuar, éstos huyeron del lugar hacia la Ruta 68.

    “Al menos cuatro imputados son los que se tiene conocimiento que participan en este delito. Se trasladaban en un vehículo con encargo por robo”, comentó. No hay detenidos por el caso.

    PDI reporta un fallecido

    El comisario Daniel Iturriaga detalló que el funcionario que se vio involucrado en el hecho ejecutó los disparos “debido a que es apuntado por uno de los imputados” con lo que parecía ser armas de fuego.

    De hecho, la autoridad policial manifestó que eran objetos “con apariencia de arma de fuego; así como también un arma de fuego larga, con apariencia de ser una escopeta u otra arma larga”.

    Fue en medio de esos disparos que uno de los presuntos antisociales resultó impactado. Se trata de “una persona que actualmente se encuentra fallecida, quien llegó a un SAPU de la Región Metropolitana y se están efectuando diligencias para establecer si se trata de la misma persona que ejecutó el delito”, contó Iturriaga.

    Respecto al vehículo en el que huyeron los delincuentes, la PDI indicó que existe un automóvil ubicado en la comuna de Lampa, que tendría relación con los hechos. En esa línea, no se descarta que este haya sido utilizado en otro robo. “Eso es parte de la indagatoria que estamos realizando, no lo tenemos establecido, pero no lo descartamos”, reconoció el comisario.

    De igual manera, se está verificando si los individuos involucrados ya han protagonizado delitos recientes en conjunto; o si este en particular corresponde a otra banda delictual.

    Por otro lado, la víctima del robo frustrado resultó con lesiones producto del forcejeo realizado con los imputados cuando intentaron robarle su vehículo y, además, le sustrajeron un teléfono celular.

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    Más sobre:PolicialPudahuelRuta 68PDIPolicía de InvestigacionesBIROBIRO OccidenteDelincuenciaRobo frustradoRegión MetropolitanaLampa

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