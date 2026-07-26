En vivo: Universidad de Chile visita a Audax Italiano con la obligación de ganar para seguir a la caza de Colo Colo

La U y Audax se enfrentan en La Florida. Foto: Felipe Zanca/Photosport.

Audax Italiano 0-0 U. de Chile

Error

3′. Era una buena carga de la U. Vargas se equivoca al dar un pase desmedido.





Comienza el partido

Audax y la U ya juegan en el estadio Bicentenario de La Florida.





Los elegidos de la U

El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Audax Italiano, en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 16 de la #LigadePrimeraMercadoLibre 🔵🔴 pic.twitter.com/9mh1AbK1xr — Universidad de Chile (@udechile) July 26, 2026





El 11 de los dueños de casa

El XI inicial de nuestro Audax Italiano para enfrentar a la Universidad de Chile en el Bicentenario de La Florida 🏟️#ForzaAudax🇮🇹 pic.twitter.com/OBBzFtqiBk — Audax Italiano (@audaxitaliano) July 26, 2026





La Tabla

La U tiene 24 puntos y espera descontarle unidades al líder Colo Colo (39). Audax pelea abajo con 16 positivos.





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