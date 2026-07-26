En vivo: Universidad de Chile visita a Audax Italiano con la obligación de ganar para seguir a la caza de Colo Colo
El cuadro dirigido por Fernando Gago enfrenta al equipo floridano con el objetivo de no perderle pisada al líder de la Liga de Primera. Vive todos los detalles de este encuentro en el siguiente relato virtual.
Actualizar el relato
Audax Italiano 0-0 U. de Chile
Error
3′. Era una buena carga de la U. Vargas se equivoca al dar un pase desmedido.
Comienza el partido
Audax y la U ya juegan en el estadio Bicentenario de La Florida.
Los elegidos de la U
El 11 de los dueños de casa
La Tabla
La U tiene 24 puntos y espera descontarle unidades al líder Colo Colo (39). Audax pelea abajo con 16 positivos.
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