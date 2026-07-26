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    “Necesitamos tener fuerza”: Yeomans inicia campaña para presidir el Frente Amplio con críticas a Kast

    Yeomans, candidata a la presidencia de la colectividad, afirmó que lanzaron un proceso de escucha programática, ya que están "haciendo una invitación para no hacer un programa entre cuatro paredes".

    Por 
    Sofía Álvarez
    Antesala de las elecciones en el FA: actividad de Unidad para Avanzar reunió a casi 250 personas en San Miguel

    Cerca de 250 personas acudieron a la convocatoria en San Miguel de la lista Unidad para Avanzar del Frente Amplio (FA), encabezada por la diputada Gael Yeomans.

    Para el 15 y 16 de agosto están fijadas las elecciones internas del partido. En el caso de la presidencia de la colectividad, se debatirán los liderazgos de la parlamentaria y la actual timonel del FA, Constanza Martínez.

    “Estamos contentos hoy día, ya que lanzamos nuestra campaña. También estamos haciendo una invitación para no hacer un programa entre cuatro paredes, porque queremos que la militancia participe, por eso hemos lanzado un proceso de escucha programática. Así que todos quienes tengan ideas y quieran compartirla a nuestra lista, bienvenidas sean, porque nos interesa hacer un partido entre todas y todos”, afirmó la diputada.

    Este domingo se retomó la campaña en terreno de la lista de Yeomans, luego de una suspensión por la emergencia climática que dejaron los sistemas frontales. Al evento asistieron el senador Diego Ibáñez, la diputada Carolina Tello y el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, entre otros participantes.

    La instancia también contó con la presencia de candidatos a la dirección nacional, como Magda Cottet y Leonardo Jofré, además de aspirantes al comité central como Simón Ramírez y Sofía Fuentes.

    Para las semanas previas a la votación, la lista tiene previstos encuentros programáticos participativos y viajes por Chile, para presentar las candidaturas en las distintas regiones.

    Candidatura de Gael Yeomans

    “Nos interesa que la militancia y el partido en sí se vean fortalecidos como herramienta. Para eso creemos que es importante tener un proceso donde, por ejemplo, la militancia que lleva años trabajando también sea incorporada y reconocido su trabajo dentro del partido, que pueda optar a cargos y no solamente por tener la amistad o posicionamiento previo”, mencionó Yeomans.

    Antesala de las elecciones en el FA: actividad de Unidad para Avanzar reunió a casi 250 personas en San Miguel Dedvi Missene

    Sobre la administración actual del Ejecutivo, la candidata comentó que “tenemos una situación que es crítica, más que nada por la agenda del presidente Kast, que retrocede en derechos, que busca además sacarle recursos al Estado y eso va a tener implicancia en la vida cotidiana de las personas, en la gestión de los municipios, en la salud, en la educación. Y para eso necesitamos tener fuerza, y eso es lo que buscamos con estas elecciones del Frente Amplio”.

    Por su parte, el senador Ibáñez señaló que “creemos que el FA necesita un cambio, una vocería fuerte, un liderazgo que articule una oposición desde el mundo social. No todo pasa por la mesa de partidos, también hay que construir una mayoría social para que el progresismo vuelva a ser gobierno. Ese es el desafío del Frente Amplio y Gael representa el cambio".

    Antesala de las elecciones en el FA: actividad de Unidad para Avanzar reunió a casi 250 personas en San Miguel Dedvi Missene

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    Más sobre:Gael YeomansFrente AmplioFA

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