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    Política

    Ante emergencia por sistema frontal: dirección del Frente Amplio decide postergar elecciones internas

    "Hoy nuestro deber es responder a la emergencia que vive el país. Llamamos a todas las candidaturas internas a no realizar propaganda hasta que se reanude la campaña y seguir todas las indicaciones del instructivo que emitirá el Tribunal Supremo", señalaron desde el partido.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    David Tralma
    Ante emergencia por sistema frontal: dirección del Frente Amplio decide postergar elecciones internas DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La dirección nacional del Frente Amplio informó este lunes que postergarán las elecciones internas del partido para el próximo sábado 15 y domingo 16 de agosto. La medida surge en respuesta al sistema frontal que afecta a diez regiones del país.

    A través de un comunicado, el partido primeramente envió su solidaridad a las personas más afectadas por la emergencia.

    “Valoramos el trabajo que están realizando las autoridades locales, los equipos de emergencia, las organizaciones y toda la militancia que se encuentran trabajando para dar respuesta a esta emergencia”, señalaron en el texto.

    En ese sentido, llamaron a su militancia a “resguardar su seguridad, seguir las indicaciones de los organismos técnicos y, en la medida de sus posibilidades, destinar sus esfuerzos a colaborar con las necesidades de las comunidades, apoyando el trabajo que se desarrolla en coordinación con los municipios, servicios públicos y organizaciones locales”.

    Tras ello, informaron la determinación de suspender todas las actividades de propaganda para sus elecciones internas hasta el viernes 24 de julio y postergar la elección para el sábado 15 y domingo 16 de agosto. Originalmente la elección estaba definida para el próximo 8 y 9 de agosto.

    Hoy nuestro deber es responder a la emergencia que vive el país. Llamamos a todas las candidaturas internas a no realizar propaganda hasta que se reanude la campaña y seguir todas las indicaciones del instructivo que emitirá el Tribunal Supremo”, enfatizaron.

    Desde el partido reevaluarán la determinación entre el miércoles y el jueves de esta misma semana con base al desarrollo de la emergencia.

    Así las cosas, la colectividad deberá definir quien será la encargada de dirigir el destino del partido los próximos dos años. En esta ocasión, hay dos listas: una encabezada por la actual presidenta Constanza Martínez; la otra, en tanto, liderada por la diputada Gael Yeomans.

    Más sobre:Frente AmplioEleccionesSistema frontalFA

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