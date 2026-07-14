Quién es quién en la disputa por la conducción del Frente Amplio

Sin grandes sorpresas, en la noche del domingo se ratificaron las dos listas que se perfilaron desde hace semanas para competir por la dirección del Frente Amplio en los próximos dos años.

Por un lado, la lista que encabeza la actual presidenta, Constanza Martínez, y por el otro, la que busca desplazar a la dirección en ejercicio, que lidera la diputada Gael Yeomans.

Ambas se medirán el próximo 8 y 9 de agosto en las urnas del partido en el que milita el expresidente Gabriel Boric. La lista de Martínez agrupó a tres tendencias internas de la colectividad.

Una es la de la propia exdelegada presidencial de la Región Metropolitana, ligada a figuras como el propio exmandatario y los diputados Gonzalo Winter, Constanza Schönhaut e Ignacio Achurra. En el mismo grupo está Carlos Durán, exjefe de gabinete de Boric en la Presidencia y quien competirá en otra elección de la tienda, por un cupo en el comité central.

Los otros dos grandes grupos que reunió Martínez en su favor es el ligado a los exmilitantes de Revolución Democrática, con figuras como Giorgio Jackson, Tomás Vodanovic, Andrés Couble y Carla Amtmann, y el sector identificado con los exmilitantes de Comunes, donde están Camila Miranda, Javiera Toro y Giorgio Boccardo.

Tanto Couble como Boccardo, de hecho, acompañarán a Martínez en la lista por la presidencia del partido. Lo mismo harán los exdiputados Andrés Giordano y Camila Rojas, y la actual miembro de la mesa, Bernarda Pérez.

En la misma nómina irán acompañados por Camila Romero, Diego Soto, Javier Duharte, Camila Sepúlveda y la exsubsecretaria Valeska Naranjo.

Por otro lado, Yeomans representa a un grupo que, a diferencia de los anteriores, no asumió protagonismo en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, donde también están figuras como la diputada Ericka Ñanco y Valeria Cárcamo.

Su sector, en todo caso, competirá respaldado por un grupo que sí tuvo un rol en el gobierno de Boric, pero que terminó distanciado del expresidente, que representan figuras como la exministra A ntonia Orellana y el senador Diego Ibáñez .

En concreto, Yeomans irá acompañada en el puesto de secretaria general por Magda Cottet, Leonardo Jofré, Marco Verdugo, Jaime Figueroa, Francisca Márquez, David Águila, Sebastián Farfán, Andrea Bejarano, Fabián Araneda y Natalia Sánchez.

En la misma nómina por la dirección del FA estará la exjefa de gabinete de Orellana en el Ministerio de la Mujer -y pieza clave en la campaña de Boric-, Javiera Cabello, y la otrora encargada de Estudios del Segundo Piso, Luna Follegati.

La definición de los nombres que competirán por la dirección del FA no tuvo mayores sorpresas, salvo un movimiento que algunos apuntan como táctico dentro de la lista de Yeomans. En un principio se instaló la idea de que el actual secretario ejecutivo del Frente Amplio acompañara a la diputada con una postulación a la secretaría general del partido.

Sin embargo, esto no quedó así y se definió que Ramírez encabezara la lista de su sector en las elecciones del comité central. En su reemplazo ingresó Magda Cottet, movimiento con el que la lista de Yeomans queda compuesta sin ningún nombre de la actual directiva, lo que les ayuda a reforzar su relato de impugnar la continuidad de Martínez.

El sistema electoral del Frente Amplio se define como “integrado”, es decir, todas las listas que concursen pueden acceder a cargos en la composición final de la nueva directiva, en la medida que logren una proporción importante de votos.

La mesa, ante ese escenario, quedará representada por las mejores votaciones en términos de proporcionalidad.