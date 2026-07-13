Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles. Foto referencial de archivo

Carabineros de Chile mantiene abierta una nueva convocatoria de ofertas laborales, las que se encuentran dirigidas a personas civiles.

La institución realiza el llamado para buscar una serie de perfiles con los que cubrir variedad de vacantes en diferentes zonas de país, incluyendo puestos administrativos, técnicos y profesionales.

Cómo postular a las ofertas laborales en Carabineros

El proceso de postulación a las ofertas de trabajo en Carabineros se realiza en línea, dentro de la página postulaciones.carabineros.cl.

El sitio reúne las vacantes disponibles, además de detallar cuál es el perfil buscado, indicar la modalidad, jornada, remuneración aproximada, región y comuna del país donde se desempeñarán las funciones.

Para la convocatoria actual se recibirán solicitudes hasta el 26 de julio, en los siguientes puestos: