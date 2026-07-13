Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones
La institución mantiene habilitado el proceso con el que se busca cubrir vacantes en diversas áreas. Revisa a continuación los puestos disponibles y cómo postular.
Carabineros de Chile mantiene abierta una nueva convocatoria de ofertas laborales, las que se encuentran dirigidas a personas civiles.
La institución realiza el llamado para buscar una serie de perfiles con los que cubrir variedad de vacantes en diferentes zonas de país, incluyendo puestos administrativos, técnicos y profesionales.
Cómo postular a las ofertas laborales en Carabineros
El proceso de postulación a las ofertas de trabajo en Carabineros se realiza en línea, dentro de la página postulaciones.carabineros.cl.
El sitio reúne las vacantes disponibles, además de detallar cuál es el perfil buscado, indicar la modalidad, jornada, remuneración aproximada, región y comuna del país donde se desempeñarán las funciones.
Para la convocatoria actual se recibirán solicitudes hasta el 26 de julio, en los siguientes puestos:
- Administrativo en Providencia ($859.189)
- Examinador de Arma, Tiro y Defensa Personal en Las Condes ($859.189)
- Técnico en Iluminación en Providencia ($923.771)
- Administrativo en Providencia ($859.189)
- Asesor Docente en Pedro Aguirre Cerda ($1.820.539)
- Administrativo en Macul ($859.189)
- Administrativo en San Bernardo ($859.189)
- Servicio Mantención de Cuarteles en San Bernardo ($859.189)
- Técnico en Enfermería en Estación Central ($923.771)
- Técnico Mecánico en Independencia ($923.771)
- Administrativo en Puente Alto ($859.189)
- Administrativo en Santiago ($859.189)
- Administrativo en El Bosque ($859.189)
- Archivero en La Cisterna ($859.189)
- Técnico Administrativo en Santiago ($923.771)
- Peluquero en Puerto Natales ($1.325.796)
- Asistente de Guardia en San Miguel ($1.054.222)
- Administrativo en Santiago ($859.189)
- Analista Forense en Santiago ($1.820.539)
- Recepcionista en Temuco ($686.159)
- Administrativo en Ñuñoa ($859.189)
- Mecánico en Quillota ($859.189)
- Administrativo en La Florida ($859.189)
- Auxiliar de Servicios Menores en Santiago ($628.198)
- Operador de Emergencia en Arica ($1.321.159)
- Asistente de Guardia en Ñuñoa ($1.054.222)
- Estafeta en San Bernardo ($628.198)
- Técnico en Cocina en Viña del Mar ($923.771)
- Asistente de Guardia en San Miguel ($1.054.222)
- Administrativo en San Antonio ($859.189)
- Asistente de Guardia en San Bernardo ($1.054.222)
- Auxiliar de Servicios en Santiago ($628.198)
- Administrativo en Valparaíso ($859.189)
- Estafeta en El Bosque ($628.198)
- Auxiliar de Servicios en Conchalí ($628.198)
- Administrativo en Pudahuel ($859.189)
- Estafeta en San Carlos ($724.800)
- Técnico en Cocina en Antofagasta ($1.099.213)
- Administrativo en Estación Central ($$859.189)
- Conductor en Santiago ($859.189)
- Auxiliar de Servicios en Estación Central ($628.198)
- Auxiliar de Servicios Menores en Antofagasta ($744.120)
- Administrativo de Pudahuel ($859.189)
- Administrativo en Coronel ($968.979)
- Administrativo en Conchalí ($859.189)
- Telefonista en Padre Las Casas ($686.159)
- Administrativo en Santiago ($859.189)
- Peluquero en Arica ($1.298.348)
- Contador General en Rancagua ($923.771)
- Asistente de Guardia en Santiago ($1.054.222)
- Encargado de Gestión de Seguros en Ñuñoa ($1.820.539)
- Peluquero en Palena ($1.353.243)
- Peluquero en Cabo de Hornos ($1.435.585)
- Archivero y Estafeta en Santiago ($859.189)
- Peluquero en Taltal ($1.078.769)
- Peluquero en Colchane ($755.460)
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
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