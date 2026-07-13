Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico
De acuerdo al pronóstico de Meteored, Santiago tendrá nubes y claros la mayor parte de la jornada. Sin embargo, se espera mayor nubosidad y bajas en las temperaturas a lo largo de la semana, según anticipa la Dirección Meteorológica de Chile.
Este lunes 13 de julio, Santiago tendrá nubes y claros la mayor parte del día, con temperaturas que estarán alrededor de los 14°C durante la mañana y en torno a los 18°C durante la tarde.
Para la noche, se esperan temperaturas cercanas a los 12°C, según el pronóstico del tiempo de Meteored.
Según el reporte, se registrarán vientos desde el suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 5 km/h.
De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas máximas en la mayor parte de la Región Metropolitana podrían alcanzar los 23°C.
Cuáles serán las temperaturas máximas en la Región Metropolitana este lunes 13 de julio
La DMC informó que la temperatura máxima en Santiago Centro será de 23°C esta jornada, al igual que en Santiago Norte, Santiago Sur, Santiago Poniente, Santiago Oriente y Colina.
Se espera que tanto dichas zonas como San José de Maipo —que podría alcanzar los 25°C— tengan nubes y claros.
Curacaví y Melipilla tendrán una temperatura máxima de 21°C y mayor nubosidad durante el día, según el reporte.
El informe de la DMC anticipa que las temperaturas bajarán a lo largo de la semana y que se espera una mayor presencia de nubes en la región.
Hasta el momento, se presume que las máximas descenderán a 16°C el martes, a 15°C el miércoles, y a 13°C jueves y viernes.
El pronóstico de Meteored afirma que, a partir del jueves, se espera el ingreso de un sistema frontal acompañado de un río atmosférico de categoría extrema, que podría dejar precipitaciones en Santiago y sus alrededores.
Sostiene que aquello podría prolongarse hasta el viernes, aunque con variaciones de intensidad y algunas pausas.
De la misma manera, según Meteored, el fin de semana podría llegar otro pulso de precipitaciones asociado a otro frente.
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