Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico. Foto: referencial.

Este lunes 13 de julio, Santiago tendrá nubes y claros la mayor parte del día, con temperaturas que estarán alrededor de los 14°C durante la mañana y en torno a los 18°C durante la tarde .

Para la noche, se esperan temperaturas cercanas a los 12°C , según el pronóstico del tiempo de Meteored.

Según el reporte, se registrarán vientos desde el suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 5 km/h.

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas máximas en la mayor parte de la Región Metropolitana podrían alcanzar los 23°C .

Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico. Foto: referencial. Andres Perez

Cuáles serán las temperaturas máximas en la Región Metropolitana este lunes 13 de julio

La DMC informó que la temperatura máxima en Santiago Centro será de 23°C esta jornada, al igual que en Santiago Norte , Santiago Sur , Santiago Poniente , Santiago Oriente y Colina .

Se espera que tanto dichas zonas como San José de Maipo —que podría alcanzar los 25°C— tengan nubes y claros.

Curacaví y Melipilla tendrán una temperatura máxima de 21°C y mayor nubosidad durante el día, según el reporte.

El informe de la DMC anticipa que las temperaturas bajarán a lo largo de la semana y que se espera una mayor presencia de nubes en la región .

Hasta el momento, se presume que las máximas descenderán a 16°C el martes, a 15°C el miércoles, y a 13°C jueves y viernes.

El pronóstico de Meteored afirma que, a partir del jueves, se espera el ingreso de un sistema frontal acompañado de un río atmosférico de categoría extrema, que podría dejar precipitaciones en Santiago y sus alrededores.

Sostiene que aquello podría prolongarse hasta el viernes , aunque con variaciones de intensidad y algunas pausas.