Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

Para quienes buscan aislarse del ruido del transporte público o concentrarse en su trabajo, los audífonos de diadema son una excelente alternativa, y la firma asiática Xiaomi acaba de lanzar en Chile los Redmi Headphones Neo.

Hablamos de un modelo de entrada y over-ear que llega con un precio de etiqueta de $59.990 y un perfil técnico enfocado en la autonomía.

Diseño

Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

A nivel estético, el dispositivo sigue una línea minimalista. Está disponible en tres colores: Negro Obsidiana, Blanco Arena y Azul Bruma. La estructura es ligera y utiliza almohadillas de cuero con espuma de baja presión. Estos materiales apuntan a mantener la comodidad de las orejas durante sesiones largas .

Y como ocurre en esta categoría, la diadema tiene un mecanismo telescópico tradicional para asegurar un calce firme y cómodo.

Sonido y cancelación activa de ruido

Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

El apartado sonoro está a cargo de un controlador dinámico de 40 milímetros con diafragma de titanio. La propuesta entrega graves marcados y frecuencias altas claras.

Los usuarios más exigentes pueden conectar los auriculares mediante un cable USB-C para acceder a audio de alta resolución con certificación Hi-Res . Todo esto se complementa con la aplicación Xiaomi Earbuds, la cual permite ajustar la ecualización de manera rápida.

Ahora, en el modo inalámbrico el dispositivo depende de los códecs estándar SBC y AAC, una limitación que aleja al modelo de los usuarios más audiófilos.

La cancelación activa de ruido suprime hasta 42 decibelios del entorno. Y el equipo incluye un modo adaptativo que ajusta la fuerza del aislamiento según los cambios acústicos del ambiente.

Al momento de contestar el teléfono, un sistema de tres micrófonos opera junto a inteligencia artificial para separar la voz del ruido de fondo, sumando un filtro especial que anula la fricción del viento.

Autonomía y conectividad

Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

La duración de la batería -de 600 mAh-es el pilar central de este lanzamiento. El fabricante asegura hasta 72 horas de reproducción continua con el sistema de aislamiento apagado.

Son audífonos pensados para pasar varios días lejos del enchufe. Cuentan con un sistema de carga rápida capaz de brindar cinco horas de uso con solo 10 minutos conectados a la corriente .

En conectividad, destacan por permitir el enlace simultáneo a dos pantallas. Esto facilita escuchar música en el computador y, por ejemplo, al mismo tiempo, contestar llamadas desde el celular de manera fluida.

El equipo utiliza conectividad Bluetooth 5.4 e incluye soporte para conexión multipunto.

Suman la tecnología Google Fast Pair para agilizar la sincronización en teléfonos Android e incluyen una promoción de dos meses de Spotify Premium para los nuevos suscriptores de la plataforma musical.

¿Vale la pena?

Los Redmi Headphones Neo son un accesorio práctico. Presentan un abanico de funciones útiles para la rutina y justifican su valor ofreciendo un rendimiento equilibrado entre aislamiento acústico y una batería de largo aliento.

Xiaomi ofrece este modelo a un precio de referencia de $59.990, configurando una opción sólida en la gama de entrada.