Metro suspende servicio en seis estaciones de Línea 2 por persona en la vía

Metro de Santiago informó la noche de este domingo que el servicio de la Línea 2 se encuentra operativo solo entre las estaciones Vespucio Norte y Lo Ovalle, por persona en la vía.

Las estaciones que se encuentran cerradas son El Parrón, La Cisterna, El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martínez y Hospital El Pino.

Además, la combinación en La Cisterna entre Línea 2 y Línea 4A permanece suspendida.