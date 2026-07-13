Metro suspende servicio en seis estaciones de Línea 2 por persona en la vía
El servicio se encuentra operativo solo entre las estaciones Vespucio Norte y Lo Ovalle.
Metro de Santiago informó la noche de este domingo que el servicio de la Línea 2 se encuentra operativo solo entre las estaciones Vespucio Norte y Lo Ovalle, por persona en la vía.
Las estaciones que se encuentran cerradas son El Parrón, La Cisterna, El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martínez y Hospital El Pino.
Además, la combinación en La Cisterna entre Línea 2 y Línea 4A permanece suspendida.
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