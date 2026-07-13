Balacera en El Bosque deja dos personas fallecidas y un vehículo incendiado

Una violenta balacera registrado durante la tarde de este domingo en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana, dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas.

De acuerdo con la información preliminar, Carabineros fue alertado cerca de las 18.00 horas sobre el ingreso de dos personas con impactos a bala al servicio de urgencias del Hospital El Pino, luego de que ambas resultaran gravemente heridas en un hecho ocurrido en Avenida Lo Blanco.

Pese a los esfuerzos del personal médico, las dos víctimas fallecieron en el recinto asistencial debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Posteriormente, en el marco de las primeras diligencias, fue encontrado un vehículo incendiándose en la vía pública, a pocas cuadras del recinto asistencial.

Tras conocerse los hechos, Carabineros informó al Ministerio Público, que instruyó que la investigación quedara a cargo del Departamento OS-9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, con la participación de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Al respecto, el fiscal ECOH Pablo Sabaj precisó que “en horas de la tarde, se dio cuenta que había dos personas fallecidas en el Hospital El Pino, un joven de 19 años y otra persona de 40, los dos masculinos”.

“La información preliminar que se tenía era que había una balacera en el lugar donde estamos ahora y que producto de la misma se había empezado a quemar un auto (...) Hay vainillas, hay rastros de sangre”, agregó.

En torno al vehículo encontrado, el persecutor detalló que “está un auto chocado y quemado. Estamos investigando si el fuego en el auto se originó por una acción intencional o fue producto del choque o de los disparos”.

Las diligencias se concentran en establecer la dinámica del suceso, determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables, mientras se continúa recopilando evidencia y revisando registros que permitan esclarecer lo ocurrido.