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    Policía israelí entregará resultados de su investigación a familiares de las víctimas de los ataques de Hamas de 2023

    La institución aseguró que con esto se abre una nueva fase del proceso tras un año de recopilación, documentación y análisis, pero informó que aún restan “investigaciones más amplias" en torno a los sucesos del 7 de octubre de ese año.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Una mujer israelí con una bandera reacciona ante carteles que muestran a israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023. Foto: Ilia Yefimovich/dpa - Archivo.

    La Policía de Israel anunció este domingo que entregará a las familias de las víctimas un informe de sus investigaciones respecto de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), que se iniciaron el 7 de octubre de 2023 e incluyeron más de un millar de muertes y la toma de rehenes tras penetrar en suelo israelí.

    “Con profundo compromiso hacia las familias de las víctimas y para conmemorar el heroísmo de los policías caídos, mañana (lunes) iniciamos una nueva etapa del proceso, durante la cual se presentarán las investigaciones a las familias”, anunció la institución en un comunicado.

    En el escrito además afirman que consideran la ocasión como “un paso crucial que nos permite transmitir el heroísmo y las acciones de sus seres queridos”.

    La Policía abre así una nueva fase de un proceso que, tras un año de recopilación, documentación y análisis, ya entregó la semana pasada a los propios “combatientes que participaron en los enfrentamientos” el informe con los mismos hallazgos.

    Lo anterior “con el objetivo de brindarles una visión completa de los combates”, en un momento definido por el cuerpo como “de gran trascendencia para ellos”.

    Sin embargo, las pesquisas no habrían finalizado, restando aún “investigaciones más amplias que analizan en profundidad las actividades de todas las divisiones y distritos relacionados con los sucesos del 7 de octubre”.

    “Una vez concluidas, continuaremos implementando las conclusiones, fortaleciendo la competencia y la capacidad operativa de la policía, y trabajando para reforzar la coordinación con otros organismos de seguridad, en cumplimiento de nuestra responsabilidad de velar por la seguridad pública”, subrayó la nota.

    Las autoridades israelíes informaron así el estado actual de las investigaciones desarrolladas en torno a los atentados del 7 de octubre de 2023, que dejaron, según las cifras oficiales, unos 1.200 fallecidos y cerca de 250 secuestrados.

    Tras los ataques, el Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza que hasta este sábado suma más de 73.200 víctimas mortales y 173.000 heridos, incluidos los 1.100 muertos y 3.546 lesionados desde el teórico alto el fuego pactado en octubre de 2025, como han denunciado las autoridades gazatíes.

    Más sobre:IsraelPolicíaInvestigaciónAtaquesHamasOctubre 2023Mundo

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