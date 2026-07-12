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    “Venezuela renacerá”: Maduro agradece solidaridad internacional tras doble terremoto

    El mandatario venezolano, detenido en Nueva York desde enero, destacó la respuesta de rescatistas, médicos, bomberos, voluntarios y comunidades tras el doble terremoto del 24 de junio, que dejó casi 4.500 muertos.

    Por 
    Felipe Rivera
    Instagram @nicolasmaduro

    Nicolás Maduro agradeció la solidaridad expresada por distintos países tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado casi 4.500 fallecidos en el país.

    En un mensaje difundido este domingo en X, el otrora mandatario de Venezuela valoró la ayuda recibida por parte de delegaciones, pueblos y gobiernos que se han sumado a las labores de apoyo tras la emergencia.

    “Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo, que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para nuestra Patria”, señaló.

    También destacó la reacción interna frente a la emergencia. “Los testimonios emanados de la actuación heroica y solidaria del pueblo venezolano frente al doble terremoto del 24 de junio han admirado al mundo. Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades”, afirmó.

    Mensaje de unidad tras la emergencia

    En su declaración, Maduro sostuvo que, junto a su esposa, Cilia Flores, también detenida en Estados Unidos, ha visto “con emoción la fuerza espiritual de las familias, de las comunidades organizadas, de los rescatistas, de los médicos, de los bomberos, de Protección Civil, de la FANB, de los voluntarios y de todos los que han salido a salvar, acompañar y levantar”.

    El mensaje fue acompañado por la frase “Venezuela renacerá con unión y perseverancia”.

    Maduro también apeló a referencias religiosas para cerrar su declaración. “Sigamos en oración, todos y todas. Dios Todopoderoso está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá”, sostuvo.

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    Más sobre:MaduroMundoInternacionalVenezuelaTerremotosEstados UnidosCilia Flores

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