DC despide a Enrique Krauss y destaca su legado democrático y de servicio público

En el marco del acto de reconocimiento y memoria organizado por la Democracia Cristiana en homenaje a Enrique Krauss Rusque, el diputado Álvaro Ortiz destacó el legado político, democrático y humano del exministro del Interior, exdiputado, exembajador y exvicepresidente de la República.

La ceremonia se realizó este domingo en el Cementerio General, con la presencia de familiares, dirigentes políticos, militantes, autoridades y representantes del Cuerpo de Bomberos, institución de la que Krauss fue voluntario.

“Hoy venimos a despedir a uno de los mejores, a uno de los grandes”, señaló Ortiz, agregando que Krauss “hizo carne el servicio público” y dedicó su vida a mejorar la dignidad de los chilenos y chilenas.

DC despide a Enrique Krauss y destaca su legado democrático y de servicio público

En su intervención, el parlamentario recordó el rol de Krauss durante la dictadura, destacando su trabajo en la Vicaría de la Solidaridad en defensa de los perseguidos y de los derechos humanos.

Asimismo, subrayó su papel durante la transición democrática, especialmente como ministro del Interior y vicepresidente de la República durante el gobierno de Patricio Aylwin, en momentos marcados por tensiones con el mundo militar y crisis políticas como el asesinato del senador Jaime Guzmán.

“Mostró su verdadero temple, claridad, firmeza, habilidad política y un profundo sentido del deber en defensa de la frágil democracia aún amenazada en esos tiempos”, sostuvo.

Finalmente, Ortiz afirmó que la vida de Krauss representa “el valor de la moderación, de la responsabilidad y el compromiso con el país”, y lo definió como un dirigente que hizo de la política “una vocación de servicio público”.

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