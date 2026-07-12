SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    DC despide a Enrique Krauss y destaca su legado democrático y de servicio público

    En un acto de reconocimiento y memoria realizado en el Cementerio General, el diputado Álvaro Ortiz recordó al exministro del Interior como una figura clave de la transición y un referente histórico del humanismo cristiano.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    DC despide a Enrique Krauss y destaca su legado democrático y de servicio público

    En el marco del acto de reconocimiento y memoria organizado por la Democracia Cristiana en homenaje a Enrique Krauss Rusque, el diputado Álvaro Ortiz destacó el legado político, democrático y humano del exministro del Interior, exdiputado, exembajador y exvicepresidente de la República.

    La ceremonia se realizó este domingo en el Cementerio General, con la presencia de familiares, dirigentes políticos, militantes, autoridades y representantes del Cuerpo de Bomberos, institución de la que Krauss fue voluntario.

    “Hoy venimos a despedir a uno de los mejores, a uno de los grandes”, señaló Ortiz, agregando que Krauss “hizo carne el servicio público” y dedicó su vida a mejorar la dignidad de los chilenos y chilenas.

    DC despide a Enrique Krauss y destaca su legado democrático y de servicio público

    En su intervención, el parlamentario recordó el rol de Krauss durante la dictadura, destacando su trabajo en la Vicaría de la Solidaridad en defensa de los perseguidos y de los derechos humanos.

    Asimismo, subrayó su papel durante la transición democrática, especialmente como ministro del Interior y vicepresidente de la República durante el gobierno de Patricio Aylwin, en momentos marcados por tensiones con el mundo militar y crisis políticas como el asesinato del senador Jaime Guzmán.

    “Mostró su verdadero temple, claridad, firmeza, habilidad política y un profundo sentido del deber en defensa de la frágil democracia aún amenazada en esos tiempos”, sostuvo.

    Finalmente, Ortiz afirmó que la vida de Krauss representa “el valor de la moderación, de la responsabilidad y el compromiso con el país”, y lo definió como un dirigente que hizo de la política “una vocación de servicio público”.

    DC despide a Enrique Krauss y destaca su legado democrático y de servicio público
    DC despide a Enrique Krauss y destaca su legado democrático y de servicio público
    Más sobre:Enrique KraussFallecimientoExministroÁlvaro OrtízDemocracia CristianaDCCementerio General

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Viña del Mar decreta tres días de duelo comunal por tragedia en Feria Caupolicán

    Subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China para fortalecer relación bilateral

    “Venezuela renacerá”: Maduro agradece solidaridad internacional tras doble terremoto

    Comando Central de EE.UU. anuncia nuevos ataques contra Irán tras ofensiva en el Estrecho de Ormuz

    Guterres advierte “consecuencias catastróficas” por escalada entre Irán y Estados Unidos en el Golfo

    Asalto a empresa en Cerrillos termina con persecución, balacera y un detenido

    Lo más leído

    1.
    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    2.
    Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía papeles vencidos y no contaba con SOAP

    Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía papeles vencidos y no contaba con SOAP

    3.
    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    4.
    Atropello en feria de Viña del Mar deja seis fallecidos: hay un miembro de la Armada detenido

    Atropello en feria de Viña del Mar deja seis fallecidos: hay un miembro de la Armada detenido

    5.
    Presidente Kast por tragedia en feria de Viña del Mar: “Enluta a todo el país”

    Presidente Kast por tragedia en feria de Viña del Mar: “Enluta a todo el país”

    6.
    Asalto a empresa en Cerrillos termina con persecución, balacera y un detenido

    Asalto a empresa en Cerrillos termina con persecución, balacera y un detenido

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Alertan probables nubes tornádicas y fuertes vientos entre las regiones de Los Ríos y Aysén

    Alertan probables nubes tornádicas y fuertes vientos entre las regiones de Los Ríos y Aysén

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China para fortalecer relación bilateral
    Chile

    Subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China para fortalecer relación bilateral

    DC despide a Enrique Krauss y destaca su legado democrático y de servicio público

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Canciller Pérez Mackenna: “Los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando de la relación histórica con Estados Unidos”
    Negocios

    Canciller Pérez Mackenna: “Los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando de la relación histórica con Estados Unidos”

    ¿Otra burbuja puntocom? Los que ya vivieron esta película opinan sobre la IA

    Biministro Mas proyecta la creación de 50 mil empleos antes de octubre y refuerza subsidio de contratación para mujeres

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro
    Tendencias

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro

    Los inesperados efectos de la creatina sobre el cáncer, según un estudio

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Coquimbo Unido va por un nuevo título: vence a La Calera en penales y se mete en la final de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Coquimbo Unido va por un nuevo título: vence a La Calera en penales y se mete en la final de la Copa de la Liga

    Federación Francesa de Fútbol responde a los polémicos dichos del expresidente Mariano Rajoy: “Tufo de racismo intolerable”

    Su quinto Grand Slam: Sinner quiebra la ilusión de Zverev en un partidazo y se corona como bicampeón de Wimbledon

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso
    Tecnología

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    “Venezuela renacerá”: Maduro agradece solidaridad internacional tras doble terremoto
    Mundo

    “Venezuela renacerá”: Maduro agradece solidaridad internacional tras doble terremoto

    Comando Central de EE.UU. anuncia nuevos ataques contra Irán tras ofensiva en el Estrecho de Ormuz

    Guterres advierte “consecuencias catastróficas” por escalada entre Irán y Estados Unidos en el Golfo

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo