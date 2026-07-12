Presidente Kast por tragedia en feria de Viña del Mar: “Enluta a todo el país”

Kast por tragedia en Viña del Mar: “Enluta a todo el país”

El Presidente José Antonio Kast se refirió este domingo a la tragedia ocurrida en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, donde seis personas fallecieron luego de que un vehículo ingresara al recinto y atropellara a quienes se encontraban en el lugar.

A través de una publicación en X, el Mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y entregó su apoyo a quienes resultaron heridos producto del accidente.

“ La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos ”, señaló Kast.

Qué ocurrió

El accidente se registró durante la mañana de este domingo en la Feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño, donde preliminarmente un vehículo habría caído sobre los puestos alrededor de las 7.45 horas, atropellando a varias personas a su paso.

Según los primeros antecedentes, el hecho dejó seis personas fallecidas, correspondientes a tres mujeres y tres hombres, además de cinco adultos y dos lactantes lesionados, quienes fueron trasladados al hospital regional y se encuentran fuera de riesgo vital.

El conductor del automóvil fue detenido por Carabineros, mientras se indagan las circunstancias del fatal accidente. De acuerdo con la Armada, se trata de un integrante de la institución que se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular por avenida 24 Norte.

el control de detención del conductor sobre accidente de Gomez Carreño

Mensaje del Presidente

En su publicación, Kast aseguró que las instituciones públicas se encuentran trabajando para responder a la emergencia y acompañar a las personas afectadas.

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, agregó el jefe de Estado.

La Armada de Chile lamentó “profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, junto con manifestar su disposición a colaborar con el Ministerio Público y las policías para esclarecer las circunstancias del accidente.