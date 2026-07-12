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    Criteria: aprobación del Presidente Kast llega a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    La medición también muestra retrocesos en atributos personales y de gestión. Además, la percepción positiva sobre el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social bajó un punto.

    Por 
    Felipe Rivera
    Criteria: aprobación del Presidente Kast llega a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    La aprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a caer por segunda semana consecutiva y se ubicó en 32%, según la Agenda Criteria correspondiente al 12 de julio de 2026. Se trata de la cifra más baja registrada desde el inicio de su mandato.

    La desaprobación, en tanto, subió dos puntos respecto de la medición anterior y llegó a 55%, su nivel más alto desde el 15 de marzo.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    El retroceso confirma una tendencia a la baja en las últimas mediciones: el Mandatario había marcado 39% de aprobación el 28 de junio, bajó a 35% el 5 de julio y ahora descendió otros tres puntos. En paralelo, su desaprobación subió a 55%, dos puntos más que la semana anterior.

    La distancia con el comienzo del gobierno también se amplió. En la primera medición de Criteria del mandato, el 15 de marzo, Kast registraba 46% de aprobación y 30% de desaprobación. Una semana después alcanzó su punto más alto, con 50% de respaldo. Desde entonces, la aprobación ha caído 18 puntos respecto de ese peak y 14 puntos frente al inicio de su administración.

    Caen atributos personales y de gestión

    En la evaluación de atributos personales, “trabajador” sigue siendo el rasgo más reconocido del Presidente, con 51%.

    Le siguen “directo, va de frente”, con 48%, y “competente, tiene las capacidades necesarias para el cargo”, con 46%. El mayor retroceso se observa en el atributo “es el líder que Chile necesita”, que cayó ocho puntos, desde 42% en mayo a 34% en julio.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    La percepción sobre la gestión del gobierno también registra bajas. La capacidad para hacer crecer la economía cayó de 54% a 48%, mientras que la capacidad de dar seguridad al país bajó de 48% a 42%. A su vez, la evaluación sobre si el gobierno sabe enfrentar la delincuencia retrocedió de 44% a 39%.

    También disminuyeron las menciones positivas en capacidad de dar estabilidad al país (46%), generar acuerdos (45%), enfrentar problemas sociales como vivienda, salud y educación (38%) y defender “a las personas como tú” (36%).

    Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    Proyecto de Reconstrucción mantiene evaluación dividida

    La encuesta también abordó el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. Un 37% considera que sus efectos serán más bien positivos para el país, un punto menos que en la medición anterior.

    En paralelo, la percepción negativa subió a 35%, dos puntos más que en el sondeo previo. Quienes no tienen una postura clara llegaron a 28%.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    Respecto de quiénes serían los principales beneficiarios de la iniciativa, un 47% cree que la ley está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos. En contraste, un 35% considera que apunta principalmente a favorecer la creación de empleo para la población general, mientras que un 18% no se identifica con ninguna de esas dos posturas.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    Inseguridad vuelve a subir

    En materia de seguridad, la encuesta señala que el escenario que genera mayor temor sigue siendo regresar a casa durante la noche: un 47% declara sentir miedo “siempre o casi siempre” en esa situación. Le siguen caminar solo por el barrio, con 39%, y salir de la casa a trabajar o realizar actividades habituales, con 38%.

    El único espacio donde predomina una sensación de seguridad es el hogar durante la noche. En ese caso, un 46% afirma no sentir temor nunca o casi nunca. Sin embargo, el miedo dentro de la casa también muestra un leve aumento: quienes dicen sentir temor siempre o casi siempre llegan a 24%, tres puntos más que en mayo.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    Mayoría ve beneficios en el crecimiento económico

    La medición también consultó por los beneficios asociados al crecimiento económico. La mayoría de los encuestados considera que este factor genera empleos de mejor calidad (63%), ayuda a reducir la desigualdad social (58%) y mejora los sueldos (55%).

    Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    Criteria advierte, sin embargo, diferencias según identificación política. Entre quienes se identifican con la izquierda, un 45% cree que el crecimiento económico mejora los sueldos, cifra que sube a 73% entre quienes se identifican con la derecha.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    Una brecha similar aparece en la percepción sobre empleo de mejor calidad, con 52% en la izquierda y 80% en la derecha, y en la reducción de la desigualdad social, con 56% frente a 74%, respectivamente.

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