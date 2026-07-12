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    Parisi (PDG) respalda aprobar megarreforma y plantea reparos en materia tributaria

    El líder del PDG abordó en Estado Nacional la negociación del proyecto, defendió dar certeza a inversiones de largo plazo y planteó cambios en contribuciones e IVA.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.

    El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó la tramitación de la megarreforma del Gobierno y sostuvo que la iniciativa debe ser aprobada, aunque planteó reparos y propuestas en materia tributaria, contribuciones e IVA.

    En entrevista con Estado Nacional de TVN, Parisi afirmó que el PDG mantiene una posición “propositiva” y no de oposición, asegurando que la bancada ha actuado de manera unida frente al debate legislativo.

    Megarreforma e invariabilidad tributaria

    Consultado por la negociación entre el Gobierno y senadores del PPD, Parisi sostuvo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es confiable, aunque advirtió que “hay que saber negociar” con él.

    “Es un tipo duro, lo vivimos en carne propia en el PDG, pero hay que estar atentos”, señaló, agregando que, a su juicio, el proyecto terminará en comisión mixta.

    Parisi respalda aprobar megarreforma y plantea invariabilidad tributaria a 20 años con prima de 1,5%

    Sobre la fórmula de invariabilidad tributaria, el líder del PDG planteó que el acuerdo debería quedar en una tasa corporativa de 23%, más una prima de 1,5%, para inversiones sobre US$50 millones y con una extensión de 20 años.

    “Nosotros creemos que lo más correcto sería 23 más 1,5 a 20 sobre 50, no tenemos ningún problema”, afirmó, defendiendo que los proyectos mineros, viales e inmobiliarios requieren certezas por sus largos plazos de ejecución.

    Contribuciones

    Parisi también se refirió a la discusión sobre las contribuciones y planteó que el sistema actual está mal diseñado, porque el cobro se define a nivel central y no desde los municipios.

    “Está mal hecha la ley de las contribuciones acá en Chile”, sostuvo, señalando que, a su juicio, estos cobros deberían ser definidos por cada municipalidad y su respectivo concejo municipal.

    Parisi respalda aprobar megarreforma y plantea invariabilidad tributaria a 20 años con prima de 1,5%

    En esa línea, dijo que le acomoda un modelo similar al de Florida, en Estados Unidos, donde el valor de una propiedad queda fijado al momento de la compra y solo se reajusta cuando se vende.

    “Creo que es un abuso porque los salarios no se ajustan de la misma forma”, afirmó, agregando que el gobierno central no debería recaudar esos recursos, sino que deberían hacerlo directamente las municipalidades.

    IVA y canasta básica

    En materia de IVA, Parisi defendió el proyecto que busca devolver este impuesto en productos como pañales y medicamentos, iniciativa que, según señaló, podría aprobarse dentro de los próximos meses.

    “Va muy bien. Se está discutiendo en las mesas que corresponden, y lo más probable es que tengamos de aquí a dos meses, tres meses que se apruebe ese proyecto”, sostuvo.

    Parisi respalda aprobar megarreforma y plantea invariabilidad tributaria a 20 años con prima de 1,5%

    El líder del PDG afirmó que Chile debería avanzar hacia un IVA diferenciado, argumentando que mantener una tasa pareja para todos los productos es injusto.

    “Es canalla cobrarle IVA a los medicamentos, es canalla cobrarle IVA a los pañales”, señaló, agregando que también debería discutirse una rebaja para bienes de la canasta básica como el pan, la leche y el agua.

    Finalmente, Parisi planteó que la canasta básica debería pagar un IVA de 5%, aunque reconoció que esa discusión requiere negociación. “Puedo negociar, pero no hago maravillas”, afirmó.

    Parisi respalda aprobar megarreforma y plantea invariabilidad tributaria a 20 años con prima de 1,5%
    Más sobre:Franco ParisiPDGPartido de la GenteGobiernoMegarreformaContribucionesProyecto de LeyCongresoJorge Quiroz

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