La declaración del vicepresidente de Azul Azul ante la fiscalía: “Michael Clark nunca me dio una orden”

El miércoles 1 de julio, el abogado y vicepresidente de Azul Azul, sociedad concesionaria del Club Universidad de Chile, José Ramón Correa Díaz (49), acudió hasta la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente para prestar declaración en el marco de la investigación del denominado caso Sartor. Estuvo dos horas y ahí, frente al fiscal Juan Pablo Araya, detalló su relación con el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, y la compra que le permitió tramsformarse en el segundo accionista de la empresa, tras gastar más de US$ 7 millones que le prestó un fondo al que no le pagó la primera cuota.

El abogado de la Universidad de Los Andes es hijo del agricultor José Ramón Correa Devés y es socio del estudio jurídico EC Abogados. El 12 de enero de 2025 compró 21,44% de la sociedad Azul Azul, en un remate en Bolsa.

En su declaración ante la Fiscalía, Correa estuvo acompañado por su abogado defensor, Claudio Fierro. Y comenzó agradeciendo al fiscal Araya, porque, dijo, en los alegatos por un recurso de amparo que interpuso Correa, el persecutor dejó en evidencia que la investigación en su contra “no era la causa Sartor sino que la no realización de la OPA en la compraventa de acciones de Azul Azul en el año 2024″, dijo en relación a la operación que permitió a Michael Clark transformarse en el dueño de las cuotas de Tactical Sport, que tiene a su vez el 63,07% de la S.A.

En su relato, Correa comenzó diciendo que ingresó a Azul Azul en la junta de accionistas de 2023. El fiscal le preguntó quién votó a favor de su postulación como director de Azul Azul. “Quien votó fue el Banco BCI, que es quien tiene los derechos políticos sobre el 63% de las cuotas de Tactical Sport, lo que otorgaba el derecho de elegir siete directores”, respondió.

“Yo le había manifestado mi deseo de ser director a mucha gente. El año 2021 yo a Michael Clark lo felicito cuando lo eligen presidente de la Universidad de Chile, le manifesté a él, conocí a ex directores, a hinchas, y en un momento le dije a Michael Clark y a otras personas que yo estaba disponible para ser parte del directorio en caso de que hubiere una vacante”, acotó.

“Todo esto fue informal completo, porque yo no tenía ningún cargo en el club, salvo ver los partidos, ir al estadio y compartir con gente de la U”, complementó.

Según Correa, tras la junta de accionistas del 2023 se eligió presidente y vicepresidente y, con la abstención de la casa de estudios, la unanimidad de la Serie B eligió a Michael Clark como presidente y a Cecilia Pérez, ex Ministra Secretaria General de Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, como viceprtesidente.

“El término escudero es una equivocación”

En su declaración el vicepresidente de Azul Azul defendió su independencia al interior del directorio, aunque reconoció que votó por Clark y Pérez en 2025, cuando se renovó el directorio tras la renuncia de dos directores tras el caso Sartor, Carlos Larraín Mery y Andrés Segú, y entraron nuevos directores como Daniel Schapira, Eduardo Schapira y Aldo Marín. El directorio se dividió y Clark y Pérez obtuvieron seis votos, contra cinco que optaron por otros candidatos.

Según Correa, su rol en el directorio de Azul Azul era el mismo que el de los 10 directores restantes, por lo que le llamó la atención que el ex director Andrés Segú lo haya definido “como ‘escudero’ de Michael Clark ante la Conmebol y la ANFP, connotación a la cual se la han dado diversas interpretaciones”. Pero más allá de esto -explicó- “mis actuaciones ante la ANFP y la Conmebol se limitaron a defender 3 puntos del torneo nacional y 3 puntos a raíz de los incidentes en Avellaneda, Argentina, en copa Sudamericana”. Por lo mismo, dijo, que “el término de escudero de Michael Clark es una equivocación, pues lo que hice fue defender los intereses de la Universidad de Chile”.

Con Michael Clark “nunca hemos sido amigos sociales, tenemos la misma edad y nos hemos topado en 49 años en distintas circunstancias sociales de la vida y, por cierto, los últimos tres años en el directorio de Azul Azul S.A”.

Correa insistió en su declaración que el directorio operaba sin imposiciones. “En el directorio cada uno tenía opiniones, había diferencias. A mí Michael Clark nunca me dio una orden”, dijo.

El abogado dijo que leyó algunos documentos en el marco de la batalla legal que llevaba adelante el Clark contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por la realización o no de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre Azul Azul y que por ello lo asesoró.

“Yo con Clark tenemos la misma edad, nos conocemos, nos hemos topado muchas veces, nos llevamos bien, pero comenzamos a conversar un poco más cuando pasó lo de Avellaneda, pues teníamos que viajar a Argentina, ir al hospital, las comisarias, etc. En ese minuto, que debe haber sido agosto de 2025, me comentó con más detalle el reclamo de ilegalidad que tenía, yo en ese momento me ofrecí a leer los papeles y en un minuto dado, mientras el buscaba abogado (...) yo mismo me ofrecí a alegarle la causa, pues yo ya me había formado una opinión respecto de la causa”, explicó. Correa dice que le entregaron el poder, pero finalmente no alegó el caso. “Esto fue ad honorem, no le cobré nada, yo nunca he tenido relación de ningún tipo comercial con Clark, no hay boletas, no hay nada”.

“Presunción de inocencia”

José Ramón Correa, como al inicio de su declaración, intentó alejarse del caso Sartor en todo su testimonio. El fiscal Araya, que lo interrogó, pidió esta semana al Cuarto Juzgado de Garantía fijar una audiencia para formalizar a 11 personas, ex socios y ex directores de Sartor, por estafa, administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado. La audiencia se realizará el 30 de julio y entre los formalizados estará Michael Clark.

“A su pregunta, respecto de si llamaba la atención que ciertas personas estuvieran vinculadas con Sartor y Azul Azul, puedo señalar que desde el momento en que se mezclaba la situación de Sartor, y con el presidente del Club señalando que era inocente, yo creo en la presunción de inocencia, a mí no me correspondía emitir algún pronunciamiento”, concluyó.

“La decisión de comprar fue mía”

En la segunda parte de su declaración, Correa abordó en detalle la adquisición del 21,44% de Azul Azul a los Schapira, en enero de este año. “Para todos los que estábamos en el directorio no era un secreto que los Schapira no estaban cómodos en el club. Era un tema sabido y en un minuto dado cuando yo hablo con los Schapira y se llega al acuerdo respecto de precios y formas, ellos establecen una condición que a mí me parece bastante lógica y aceptada, era hacer pública la intención de comprar y vender, para que cualquier otro pudiera ofertar”, declaró.

Según Correa, el 22 de diciembre, el último directorio de Azul Azul del año, los Schapira anunciaron su decisión de vender. El 8 de enero de 2026 publican el remate público, con LarrainVial. Correa trabajó con Credicorp.

El abogado afirma que su decisión de compra no tuvo relación con la compra que hizo en diciembre de 2024 Michael Clark de las cuotas de Tactical Sport que le permitieron hacerse del control del 63,07% de Azul Azul.

“La decisión de comprar las acciones a la familia Schapira es una decisión particular mía que, por lo demás ocurre 13 meses después de la NO OPA y la sociedad que compra las acciones es una sociedad constituida 11 meses después de la NO OPA, y respecto de un paquete accionarlo que no tiene nada que ver con el 63% del FIP Tactical Sport”, argumentó.

Para financiar la compra del 21,44% de Azul Azul, porcentaje por el que pagó $ 6.716 millones, Correa recurrió a Sportscap Credit Fund LLC, de Patrick Kiblisky.

Durante el segundo semestre de 2025, cuando se entera que la familia Schapira tenía intenciones de vender, “tomé la decisión de explorar la posibilidad de comprar parte de sus acciones y empiezo a buscar financiamiento. Sabido es que la banca no financia este tipo de operaciones”, declaró. Por ello Correa dijo que investigó, preguntó a abogados, periodistas, gente ligada al medio. “Sportcap era un actor conocido en el medio chileno y que financiaba a clubes deportivos”, dijo al fiscal. Sporcaps ya había estado tras la fallida OPA de 2025 de Michael Clark, a la que fue forzado por la CMF y que detuvieron los tribunales, y le prestó US$ 18 millones que el expresidente de Azul Azul devolvió a fines de año.

“A su pregunta, no le pregunté a Michael Clark. Luego, tomé contacto con Sportscap, con Patrick Kiblisky, a quien le manifiesto la intención de buscar financiamiento, él me dice que hay que analizar el tema, que hay que esperar los resultados de la Azul Azul y que en el evento de que se lleve a cabo necesariamente debe ser a través de una sociedad que se cree para esos efectos”, añadió. Así, Correa creó Romántico Viajero SpA., la empresa que elige dos directores en Azul Azul y que en abril votó por Correa y al ex senador José Miguel Insulza.

“En las conversaciones con Patrick Kibliskly sólo participamos Patrick y yo”, destacó.

“Si me quieren preguntar si Michael Clark tuvo algo que ver o no en la compra de Romántico Viajero o alguna participación, puedo señalar que nada”, aseguró. Correa negó, además, acuerdos con otros accionistas. “A su pregunta, respecto de si tengo algún pacto de actuación conjunta o similar con Michael Clark y/o Inversiones Antumalal, puedo señalar que con ninguna de las personas que me pregunta, ni con nadie, tengo o he tenido pacto de actuación conjunta”.

Correa debía pagar la primera cuota del préstamo de Sportcaps el 15 de junio: eran US$ 436 mil, cifra por la que preguntó el fiscal. El accionista admitió que no ha pagado ese monto. “No he tenido tiempo para hacer lo que tenía pensaba hacer que era refinanciar para pagar la primera cuota”, dijo. Correa dijo que tras la diligencia del 4 de mayo, cuando la Fiscalía allanó su oficina, pidió a Sportcaps reestructurar el financiamiento y que la cuota pendiente deberá pagarla en diciembre. “Ahora estoy consiguiendo el financiamiento para ello”, dijo.