DT de Suiza estalla por la expulsión ante Argentina: “Fuimos castigados por una regla que es completamente inaceptable”

Hay molestia en Suiza tras la eliminación del Mundial 2026 a manos de Argentina. De acuerdo a los dichos del plantel helvético, se sintieron perjudicados por la polémica expulsión de Breel Embolo, que los dejó con un hombre menos en un momento clave de los cuartos de final.

En conferencia de prensa, el entrenador Murat Yakin evidenció este enfado por la tarjeta roja señalada por el protocolo del VAR que dice relación con la “identidad equivocada”. “Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy. No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan”, lanzó.

Cabe remarcar que, en primera instancia, el árbitro del compromiso le había mostrado amarilla a Leandro Paredes, sin embargo, tras revisar la jugada en el monitor, determinó que el futbolista suizo había simulado la falta, por lo que la amarilla le correspondía a él. Como ya estaba amonestado, se fue a las duchas entre lágrimas y cambió todo el curso del partido.

En esa línea, el director técnico prosiguió con sus reclamos. “Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy totalmente en desacuerdo. Hubo contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión. Suiza tenía todo el derecho a sentirse perjudicada. Argentina es un equipo fantástico, pero los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por arbitrajes polémicos”, complementó.

A pesar de sus reproches, el estratega evitó en ahondar en dardos para la Albiceleste. “Yo no diría que los están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos han jugado al fútbol. No ha salido ganador el fútbol. Se nos castigó con un error. Ha sido un momento decisivo para el resultado del partido. Ahora podemos quejarnos, pero tengo que felicitar a Argentina. No quiero darle más vueltas”, sentenció.