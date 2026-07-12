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    Irán acusa a EE.UU. de intentar abrir un paso “ilegal” en Ormuz y justifica nuevos ataques contra bases militares

    La Guardia Revolucionaria aseguró que Washington presionó a Omán para modificar la navegación en el estratégico estrecho y defendió las ofensivas lanzadas contra instalaciones en Jordania, Kuwait y Bahréin en medio de la creciente tensión regional.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    La Guardia Revolucionaria de Irán acusó este domingo a Estados Unidos de intentar imponer un corredor marítimo “ilegal” en el estrecho de Ormuz mediante presiones sobre el gobierno de Omán, justificando con ello una nueva serie de ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin, en un nuevo episodio de la escalada que enfrenta a ambos países.

    A través de un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB, el cuerpo militar iraní sostuvo que Washington buscó crear un paso marítimo alternativo en la zona durante la noche del sábado, una maniobra que, según Teherán, fue frustrada por la intervención de su Armada.

    “Estados Unidos, imponiendo su voluntad al Gobierno Real de Omán, intentó anoche tantear el terreno de nuevo provocando a varios buques para crear un paso ilegal en el sur del estrecho de Ormuz, lo cual fue frustrado por una respuesta contundente de la Armada”, afirmó la Guardia Revolucionaria.

    En el mismo comunicado, Irán denunció que fuerzas estadounidenses realizaron ataques aéreos contra diversas bases costeras y torres de telecomunicaciones en territorio iraní, acciones que, según sostuvo, motivaron una respuesta militar contra objetivos estadounidenses desplegados en la región.

    Estrecho de Ormuz Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Teherán aseguró haber atacado la base aérea Príncipe Hasán, en Jordania, donde afirmó haber destruido el centro de control y varios hangares mediante el uso de drones y misiles balísticos. Asimismo, indicó que también fueron alcanzadas instalaciones militares en Bahréin y Kuwait.

    Respecto de este último país, la Guardia Revolucionaria señaló que empleó drones explosivos para atacar un sistema de defensa antiaérea Patriot, un depósito de municiones y una estación de radar pertenecientes al Ejército de Estados Unidos. Hasta el cierre de esta nota, Washington no confirmó los daños descritos por Irán.

    La nueva ofensiva se concretó pocas horas después de que el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) informara una nueva ronda de bombardeos contra objetivos iraníes, en respuesta al ataque atribuido a la Guardia Revolucionaria contra el portacontenedores M/V GFS Galaxy, de bandera chipriota, ocurrido en el estrecho de Ormuz.

    Ese incidente derivó en el cierre temporal de la estratégica vía marítima por parte de Irán.

    La nueva escalada ocurre además en un momento especialmente delicado para las negociaciones entre Washington y Teherán. Tras varios días de intercambios de ataques, Estados Unidos había emitido un nuevo ultimátum para que Irán anunciara públicamente la reapertura sin restricciones del estrecho de Ormuz, una exigencia que hasta ahora no ha sido aceptada por las autoridades iraníes.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.Estrecho de OrmuzAtaquesJordaniaKuwaitBahréinMundo

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