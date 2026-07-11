Casa Blanca cita a declarar a periodistas del New York Times que informaron sobre seguridad del nuevo Air Force One

El Departamento de Justicia de Estados Unidos citó a declarar a cuatro periodistas de The New York Times que informaron sobre supuestas preocupaciones de seguridad vinculadas al nuevo avión presidencial utilizado como Air Force One, una aeronave donada por Qatar y reacondicionada para el uso del presidente Donald Trump.

Los reporteros Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt fueron citados para testificar ante un gran jurado federal en Manhattan la próxima semana, según informó el propio periódico. De acuerdo con el medio, algunas de las citaciones fueron entregadas por agentes federales directamente en los domicilios de los periodistas.

El Times anunció que impugnará la orden judicial, a la que calificó como una amenaza a la capacidad de los medios para recopilar información de interés público.

“La presencia de agentes federales encargados de hacer cumplir la ley en la puerta de los domicilios de periodistas debería indignar a cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que esta protege”, afirmó David McCraw, abogado del periódico.

La investigación por la filtración

Las citaciones apuntan a una investigación sobre quién filtró información al New York Times antes de que el medio publicara que Trump salió de Turquía a bordo del antiguo Air Force One, luego de que el Servicio Secreto planteara preocupaciones de seguridad respecto del nuevo avión.

Casa Blanca cita a declarar a periodistas del New York Times que informaron sobre seguridad del nuevo Air Force One. Imagen referencial. BRENDAN SMIALOWSKI

Según los antecedentes difundidos por el periódico y por CNN, el personal de seguridad se sentía más tranquilo con el mandatario a bordo de la aeronave anterior, construida originalmente con estándares de seguridad presidencial, que en el avión donado por Qatar y reacondicionado recientemente.

CNN informó que Trump se molestó por las publicaciones sobre los problemas de seguridad del avión, cuyo valor fue estimado en 400 millones de dólares, y que el mandatario se sintió incómodo tras conocerse que la aeronave no estaría suficientemente equipada para realizar directamente el vuelo de regreso desde la cumbre de la OTAN en Turquía.

Trump negó problemas de seguridad

La discusión se intensificó luego de que Trump enviara la nueva aeronave por adelantado a la base aérea de Mildenhall, en Inglaterra, antes de abandonar Turquía.

El mandatario sostuvo en redes sociales que el cambio buscaba dar a militares estadounidenses destacados en esa base “la oportunidad de conocer la aeronave”.

“Todo el mundo está muy entusiasmado, y pensamos que ellos debían ser los primeros”, escribió.

Casa Blanca cita a declarar a periodistas del New York Times que informaron sobre seguridad del nuevo Air Force One. Imagen referencial. ROBERTO SCHMIDT

Después, Trump abordó el nuevo avión en una base estadounidense segura en el Reino Unido y negó que el cambio respondiera a razones de seguridad.

“No hubo ningún problema de seguridad; simplemente lo enviamos un poco antes —lo mismo para el regreso—, lo enviamos con antelación para que pudieran verlo”, declaró.

Sin embargo, cuando fue consultado por la instrucción dada a periodistas a bordo para bajar las persianas de las ventanillas durante el ascenso tras despegar de Ankara, Trump admitió que las preocupaciones de seguridad relacionadas con Irán podrían haber influido.