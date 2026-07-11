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    Delegado de Los Andes denuncia página de Facebook por difundir información falsa sobre Paso Los Libertadores

    Ricardo Figueroa Ayala acusó que la cuenta “Paso a Los Libertadores” altera maliciosamente información sobre el funcionamiento del complejo fronterizo y genera confusión entre usuarios y operadores.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Delegado de Los Andes denuncia página de Facebook por difundir información falsa sobre Paso Los Libertadores

    El delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa Ayala, presentó una denuncia contra una página de Facebook denominada “Paso a Los Libertadores”, acusando que difunde información falsa sobre el funcionamiento del complejo fronterizo y afecta el principio de transitabilidad segura entre Chile y Argentina.

    “He tomado la decisión de venir a hacer una denuncia respecto a una página de Facebook que anda circulando, llamada Paso a Los Libertadores, que altera maliciosamente todo el sistema integrado de los complejos fronterizos, tanto de Chile como de Argentina”, señaló la autoridad.

    Según explicó Figueroa, la apertura y cierre del paso fronterizo solo puede ser definida por el comité binacional chileno-argentino, instancia oficial reconocida por ambos gobiernos.

    “Nosotros tenemos un comité binacional chileno-argentino, que es el único autorizado oficialmente, formalmente, por ambos gobiernos para tomar la decisión de la apertura y cierre del paso”, sostuvo.

    Delegado de Los Andes denuncia página de Facebook por difundir información falsa sobre Paso Los Libertadores

    En ese sentido, el delegado precisó que dicho comité es presidido por la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, en coordinación con la autoridad argentina.

    Figueroa cuestionó que este tipo de páginas se atribuyan facultades que no les corresponden y advirtió que su contenido genera alarma pública y decisiones equivocadas entre quienes utilizan o dependen del cruce fronterizo.

    “Este tipo de páginas, que además se apropian y se toman facultades que no les son, producen una confusión y crean alarma pública”, afirmó.

    La autoridad agregó que la difusión de información falsa puede impactar económicamente en distintos sectores vinculados al paso, como el transporte de carga terrestre, el turismo, los buses internacionales y las personas que necesitan trasladarse entre ambos países.

    Delegado de Los Andes denuncia página de Facebook por difundir información falsa sobre Paso Los Libertadores

    “Los distintos agentes, los distintos actores del complejo fronterizo toman decisiones que son inadecuadas, afectando económicamente también a todo lo que significa estratégicamente nuestro camino”, indicó.

    Por ello, el delegado solicitó que la Policía de Investigaciones, a través de su unidad especializada en cibercrimen, establezca las responsabilidades correspondientes e identifique a quienes están detrás de la página.

    “Queremos una señal clara y categórica para que nuestra Policía de Investigaciones de Chile, con su unidad de cibercrimen, establezca las responsabilidades y se busque quiénes son los responsables de esta situación”, dijo.

    Delegado de Los Andes denuncia página de Facebook por difundir información falsa sobre Paso Los Libertadores.

    Finalmente, Figueroa llamó a la ciudadanía a informarse solo por canales oficiales y recalcó que la información difundida por este tipo de páginas es “completa y absolutamente falsa”.

    “Queremos dar certeza a la información estratégica de este comité, que solamente es el único que resuelve la apertura y el cierre del paso fronterizo Los Libertadores”, concluyó.

    Más sobre:Los AndesPaso Los LibertadoresDenunciaDelegaciónValparaísoFake News

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