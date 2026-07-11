“No hay más tiempo que perder”: vacunación contra la influenza no ha alcanzado su meta en la RM

La Campaña de Invierno de este 2026 en la Región Metropolitana (RM) todavía no llega a su meta de inmunización contra la influenza para los grupos objetivos, con menores de edad hasta los 5 años y personas a partir de los 60 años como sectores rezagados.

Desde un punto de vacunación en Macul, la seremi de Salud de la RM, Pía Venegas, detalló que la inoculación contra la influenza llegó a un 77,3% para los pacientes objetivos en la región. Sobre esta cifra, indicó que “estamos en el último esfuerzo. Estamos en cifras que todavía no llegan a la meta, que es sobre el 80% para alcanzar esta inmunidad de rebaño″.

En este sentido, señaló que los niños entre 6 meses y 5 años, y las personas de 60 años y mayores requieren un mayor esfuerzo de vacunación. Respectivamente, alcanzan un 56,09% y un 62,71%.

“No hay más tiempo que perder”: vacunación contra la influenza no ha alcanzado su meta en la RM

Al presentar un mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la influencia, son grupos prioritarios. En este sentido, incrementar la cobertura de su vacunación contribuye a la disminución de cuadros graves, hospitalizaciones y la presión sobre la red asistencial en invierno.

Con respecto a los índices de contagio por las vacaciones escolares, la autoridad sanitaria señaló que las curvas epidemiológicas de los virus mostraron una tendencia a la baja en ciertos puntos, “lo cual no quiere decir que estemos del todo listos del invierno, que está iniciando”. Sobre este punto, también recalcó que la vacuna se tarda al menos dos semanas en crear inmunidad.

Estrategia extramural y puntos de vacunación en la RM

Para facilitar y acercar la inmunización a lugares altamente concurridos, el Ministerio de Salud (Minsal) fortaleció los puntos de vacunación con la estrategia extramural. Esto sitúa los puntos de vacunación fuera de supermercados, centros comerciales, en estaciones de Metro, establecimientos educacionales y otros espacios comunitarios.

“Nuestra prioridad hoy es llegar a quienes todavía no se han vacunado. Sabemos que muchas personas enfrentan dificultades de tiempo o de acceso. Queremos que protegerse contra la influenza sea una acción simple, cercana y al alcance de todos”, explicó la seremi Pía Venegas.

En la RM hay 264 puntos de vacunación , 142 vacunatorios con horario extendidos y 66 sitios habilitados durante los fines de semana.

La campaña de inoculación sigue activa para los grupos objetivos, y desde el Minsal llaman a aprovechar los diferentes puntos desplegados para inmunizarse. “Estamos ya en invierno, no hay más tiempo que perder, como bien dijo la ministra May Chomalí hace poco, no hay excusas, tenemos que empezar a protegernos”, sostuvo la seremi.