SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast pide “confianza” a republicanos y reconoce que necesita acuerdos políticos amplios para concretar “cambios”

    "Necesitamos convencer a algunas personas de otros partidos del centro democrático, como radicales, la DC, PPD, el Partido Socialista, que tengan esa misma visión de país", indicó Kast.

    Por 
    Javiera Ortiz
     
    Shelmmy Carvajal
    Kast pide “confianza” a republicanos y reconoce que necesita acuerdos políticos amplios para concretar “cambios” Andres Pina

    Ante más de 100 militantes del Partido Republicano y a cuatro meses del inicio de su mandato, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a su antigua colectividad a respaldar su estrategia basada en la “responsabilidad” y la construcción de acuerdos políticos con diferentes sectores.

    En un extenso discurso, en el marco del consejo general de Republicanos, el Mandatario reconoció que la representación parlamentaria republicana “no da para que nosotros solos hagamos todos los cambios (...) Eso lo logramos con una masa crítica en el parlamento mucho más grande. Entonces, nuestra misión es generar la convicción en los otros de que nosotros tenemos la razón”.

    Ante eso, el Presidente planteó la necesidad de trabajar con diferentes partidos del oficialismo -Chile Vamos, Partido Nacional Libertario, Partido de la Gente- e incluso de la oposición.

    “Necesitamos convencer a algunas personas de otros partidos del centro democrático, como radicales, la DC, PPD, el Partido Socialista, que tengan esa misma visión de país, que estamos trabajando todos por tener más trabajo, una calidad de vida mejor, cuidar la infancia”, apuntó.

    El Mandatario enfatizó que la colaboración no implica renunciar a las convicciones del proyecto republicano, sino asumir las restricciones propias. “Nos tocó ser gobierno. Eso requiere responsabilidad, requiere disciplina, requiere lealtad, requiere generosidad y lo que yo siempre pido es confianza”, enfatizó Kast.

    Kast pide “confianza” a republicanos y reconoce que necesita acuerdos políticos amplios para concretar “cambios” Andres Pina

    “Requerimos que confíen en que las decisiones que estamos tomando, aunque a veces no nos vean, tiene un fin mucho más que en el corto plazo, en el mediano y el largo plazo. Hay muchas decisiones que a veces a lo lejos no se entienden (...) nos quedan muchos días por delante”.

    En esa misma línea, y respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional, sostuvo que “estamos avanzando. No ha sido nada fácil, porque hay una disputa política e ideológica gigantesca. Nosotros esperamos que nos vaya bien y que avancemos por el bien de los chilenos. Para tener más trabajo que va a estar si hay más inversión”.

    Énfasis en Seguridad y anticipo de “un hito”

    En esa misma línea, el Presidente delineó la seguridad como un tema central al destacar las medidas presentadas por su administración para fortalecer esta materia, como el proyecto de Escuelas Protegidas a raíz de los delitos ocurridos en escuelas y asesinatos de jóvenes durante robos violentos.

    Incluso, Kast advirtió que “Chile va a marcar un hito en contra de lo que es el crimen organizado”, lo que requerirá un respaldo sostenido a Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas.

    “Chile está levantando la voz, Chile está golpeando la mesa, que no les va a salir gratis. ¿Y eso va a traer consecuencias? Claro que va a traer, nosotros vamos a tener que enfrentarlo con el mismo rigor y fuerza que se requiere“, sostuvo.

    Su proyecto político

    “Paz, protección y patria”. Esos fueron los ejes con los que el Presidente Kast resumió el proyecto político iniciado hace exactamente cuatro meses. “En política hay tensión y va a haber tensión. El punto es cómo nosotros manejamos esa tensión. Si otro está tenso, pongámosle armonía, pongámosle paz, pero no generemos más tensión”, enfatizó Kast.

    Sobre las críticas en torno a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, Kast sostuvo que “frente a la popularidad o la responsabilidad, voy a actuar con responsabilidad. Y puede que en esta materia estemos la mitad de acuerdo, la mitad no y en otros temas va a ser igual, pero va el momento en que yo tenga que tomar una decisión que quizás a muchos no les va a gustar, pero es mirando un poco más allá”, apuntó.

    “Ahí se va a definir el futuro de Chile y ese futuro de Chile se construye hoy día. No se construye en marzo del 2028 y esa es la mirada a la cual le invito a sumarse. Vamos recién en cuatro meses, después de las crisis que hemos tenido, la guerra, el desempleo, la falta de crecimiento. Es muy difícil ver un resultado y hemos mostrado resultados increíbles”, zanjó Kast.

    Kast pide “confianza” a republicanos y reconoce que necesita acuerdos políticos amplios para concretar “cambios” Andres Pina

    Lee también:

    Más sobre:José Antonio KastPartido RepublicanoConsejo generalMegarreformarepublicanos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Congresista estadounidense denuncia que fue retenido por colonos israelíes armados en Cisjordania

    Seguridad, familia y un “Estado al servicio de las personas”: las definiciones de republicanos en su Consejo General

    Fraude por $760 millones en corporación municipal de La Serena: exfuncionarias son condenadas

    Casa Blanca cita a declarar a periodistas del New York Times que informaron sobre seguridad del nuevo Air Force One

    Delegado de Los Andes denuncia página de Facebook por difundir información falsa sobre Paso Los Libertadores

    “No hay más tiempo que perder”: vacunación contra la influenza no ha alcanzado su meta en la RM

    Lo más leído

    1.
    Los intensos pasos de Bachelet para transformarse en la favorita en su carrera por la ONU

    Los intensos pasos de Bachelet para transformarse en la favorita en su carrera por la ONU

    2.
    Senador Araya (PPD) se baja del acuerdo con el gobierno pese a retiro de rebaja del impuesto corporativo al 22%

    Senador Araya (PPD) se baja del acuerdo con el gobierno pese a retiro de rebaja del impuesto corporativo al 22%

    3.
    El tránsito de Trinidad Steinert tras dejar La Moneda

    El tránsito de Trinidad Steinert tras dejar La Moneda

    4.
    Squella anticipa “sorpresas” en votación del Senado por megarreforma y llama al PPD a mantener respaldo

    Squella anticipa “sorpresas” en votación del Senado por megarreforma y llama al PPD a mantener respaldo

    5.
    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Seguridad, familia y un “Estado al servicio de las personas”: las definiciones de republicanos en su Consejo General
    Chile

    Seguridad, familia y un “Estado al servicio de las personas”: las definiciones de republicanos en su Consejo General

    Fraude por $760 millones en corporación municipal de La Serena: exfuncionarias son condenadas

    Delegado de Los Andes denuncia página de Facebook por difundir información falsa sobre Paso Los Libertadores

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025
    Negocios

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

    La construcción es menos optimista sobre el futuro inmediato que el ministro de Hacienda

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Linda Noskova supera a Karolina Muchova y se queda con la final checa para ganar su primer título de Wimbledon
    El Deportivo

    Linda Noskova supera a Karolina Muchova y se queda con la final checa para ganar su primer título de Wimbledon

    La particular revelación de Harry Kane: “Fue una experiencia surrealista jugar golf con Donald Trump”

    Era compañero de Marcelo Allende: fallece seleccionado de Sudáfrica que disputó el Mundial

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”
    Cultura y entretención

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    Catherine Lacey: “Valoro profundamente la experiencia de leer un libro real, de papel”

    Congresista estadounidense denuncia que fue retenido por colonos israelíes armados en Cisjordania
    Mundo

    Congresista estadounidense denuncia que fue retenido por colonos israelíes armados en Cisjordania

    Casa Blanca cita a declarar a periodistas del New York Times que informaron sobre seguridad del nuevo Air Force One

    Zelenski urge a sus aliados acelerar acuerdos de defensa antibalística tras nuevo ataque ruso contra Ucrania

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo