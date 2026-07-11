Ante más de 100 militantes del Partido Republicano y a cuatro meses del inicio de su mandato, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a su antigua colectividad a respaldar su estrategia basada en la “responsabilidad” y la construcción de acuerdos políticos con diferentes sectores.

En un extenso discurso, en el marco del consejo general de Republicanos, el Mandatario reconoció que la representación parlamentaria republicana “no da para que nosotros solos hagamos todos los cambios (...) Eso lo logramos con una masa crítica en el parlamento mucho más grande. Entonces, nuestra misión es generar la convicción en los otros de que nosotros tenemos la razón”.

Ante eso, el Presidente planteó la necesidad de trabajar con diferentes partidos del oficialismo -Chile Vamos, Partido Nacional Libertario, Partido de la Gente- e incluso de la oposición.

“Necesitamos convencer a algunas personas de otros partidos del centro democrático, como radicales, la DC, PPD, el Partido Socialista, que tengan esa misma visión de país, que estamos trabajando todos por tener más trabajo, una calidad de vida mejor, cuidar la infancia”, apuntó.

El Mandatario enfatizó que la colaboración no implica renunciar a las convicciones del proyecto republicano, sino asumir las restricciones propias. “Nos tocó ser gobierno. Eso requiere responsabilidad, requiere disciplina, requiere lealtad, requiere generosidad y lo que yo siempre pido es confianza”, enfatizó Kast.

Kast pide “confianza” a republicanos y reconoce que necesita acuerdos políticos amplios para concretar “cambios” Andres Pina

“Requerimos que confíen en que las decisiones que estamos tomando, aunque a veces no nos vean, tiene un fin mucho más que en el corto plazo, en el mediano y el largo plazo. Hay muchas decisiones que a veces a lo lejos no se entienden (...) nos quedan muchos días por delante”.

En esa misma línea, y respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional, sostuvo que “estamos avanzando. No ha sido nada fácil, porque hay una disputa política e ideológica gigantesca. Nosotros esperamos que nos vaya bien y que avancemos por el bien de los chilenos. Para tener más trabajo que va a estar si hay más inversión”.

Énfasis en Seguridad y anticipo de “un hito”

En esa misma línea, el Presidente delineó la seguridad como un tema central al destacar las medidas presentadas por su administración para fortalecer esta materia, como el proyecto de Escuelas Protegidas a raíz de los delitos ocurridos en escuelas y asesinatos de jóvenes durante robos violentos.

Incluso, Kast advirtió que “Chile va a marcar un hito en contra de lo que es el crimen organizado”, lo que requerirá un respaldo sostenido a Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas.

“Chile está levantando la voz, Chile está golpeando la mesa, que no les va a salir gratis. ¿Y eso va a traer consecuencias? Claro que va a traer, nosotros vamos a tener que enfrentarlo con el mismo rigor y fuerza que se requiere“, sostuvo.

Su proyecto político

“Paz, protección y patria”. Esos fueron los ejes con los que el Presidente Kast resumió el proyecto político iniciado hace exactamente cuatro meses. “En política hay tensión y va a haber tensión. El punto es cómo nosotros manejamos esa tensión. Si otro está tenso, pongámosle armonía, pongámosle paz, pero no generemos más tensión”, enfatizó Kast.

Sobre las críticas en torno a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, Kast sostuvo que “frente a la popularidad o la responsabilidad, voy a actuar con responsabilidad. Y puede que en esta materia estemos la mitad de acuerdo, la mitad no y en otros temas va a ser igual, pero va el momento en que yo tenga que tomar una decisión que quizás a muchos no les va a gustar, pero es mirando un poco más allá”, apuntó.

“Ahí se va a definir el futuro de Chile y ese futuro de Chile se construye hoy día. No se construye en marzo del 2028 y esa es la mirada a la cual le invito a sumarse. Vamos recién en cuatro meses, después de las crisis que hemos tenido, la guerra, el desempleo, la falta de crecimiento. Es muy difícil ver un resultado y hemos mostrado resultados increíbles”, zanjó Kast.