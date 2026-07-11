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    Política

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    El presidente del partido, Raúl Soto, acusó al Ejecutivo de “traicionar la confianza” y reiteró que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma. En la imagen, Raúl Soto, presidente del PPD. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Partido Por la Democracia (PPD) valoró la decisión de los senadores de su bancada de desahuciar y bajarse del acuerdo con el Gobierno en el marco de la discusión por la megarreforma.

    A través de una declaración pública, firmada por su presidente nacional, Raúl Soto, la colectividad reafirmó su rechazo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo y cuestionó el actuar del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el Gobierno por la invariabilidad tributaria”, señaló Soto.

    En ese sentido, el timonel del PPD reiteró la posición institucional del partido frente al proyecto. “Reiteramos nuestra posición institucional como Partido Por la Democracia, que es contraria a la megarreforma del Gobierno”, afirmó.

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Asimismo, Soto confirmó que la colectividad recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa, en conjunto con el resto de la oposición.

    “Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para impugnarla en conjunto con el resto de la oposición”, sostuvo.

    Frente al rol de los parlamentarios de su bancada, el presidente del PPD defendió las tratativas sostenidas durante la discusión del proyecto.

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma Cristobal Escobar

    “Los senadores llevaron adelante un legítimo ejercicio de diálogo. El Gobierno traicionó la confianza y su propio compromiso, y ha demostrado una vez más que no es confiable a la hora de buscar acuerdos”, acusó.

    Finalmente, Soto lamentó lo ocurrido y emplazó al Ejecutivo a entregar explicaciones. “Lo lamentamos y lo llamamos a dar explicaciones por lo que acá ha ocurrido”, concluyó.

    Más sobre:Partido Por la DemocraciaPPDMegarreformaSenadoRaúl Soto

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