Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se desarrollan nuevos partidos en el marco de la Copa Chile, donde San Luis de Quillota se enfrenta a la Universidad Católica por la sexta fecha.

Los Cruzados llegan como líderes del Grupo B, por lo que tienen asegurada su continuidad en el campeonato.

Por su parte, los Canarios se encuentran en una situación opuesta, al presentarse en el último lugar de la clasificación.

Cuándo juega San Luis vs. UC

El partido de San Luis contra Universidad Católica es este sábado 11 de julio a las 17:30 horas.

Para este compromiso la Franja visita el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Dónde ver a San Luis vs. UC

El parido de San Luis contra Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile se encuentra en la plataforma HBO Max.