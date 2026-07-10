SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, viernes 10 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Temblor hoy, viernes 10 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, viernes 10 de julio en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    04:49 horas

    Sismo de magnitud 3.8, ocurrido a 35 km al sureste de Futrono y a 115 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutosúltimos sismos Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred actualiza balance de sistema frontal declarado en ocho regiones: 13 personas damnificadas y 11 se mantienen aisladas

    Muere una adolescente tras caer de un camión durante los festejos por la victoria de Francia en el Mundial

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    Corea del Norte anuncia que aumentará su fuerza nuclear “tanto en calidad como en cantidad”

    Lo más leído

    1.
    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    2.
    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    3.
    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    4.
    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    5.
    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Marruecos en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 10 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 10 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, viernes 10 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Senapred actualiza balance de sistema frontal declarado en ocho regiones: 13 personas damnificadas y 11 se mantienen aisladas
    Chile

    Senapred actualiza balance de sistema frontal declarado en ocho regiones: 13 personas damnificadas y 11 se mantienen aisladas

    Así funciona la red de Metro este viernes 10 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, viernes 10 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cencosud gana antigua disputa contra exejecutivo por arriendo de locales
    Negocios

    Cencosud gana antigua disputa contra exejecutivo por arriendo de locales

    Servicio de Impuestos Internos emite oficio y alista nueva resolución para cobro de IVA a casinos online

    Negocio de baterías BESS para IA e infraestructura sostiene el mercado del litio y anticipa sólida demanda para 2026

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    Sifup y la vulnerabilidad de los futbolistas extranjeros irregulares en Chile: “Es una realidad muy cruda; se tocó fondo”
    El Deportivo

    Sifup y la vulnerabilidad de los futbolistas extranjeros irregulares en Chile: “Es una realidad muy cruda; se tocó fondo”

    De Coquimbo a brillar en el mundo: Josefa Ramos, la joven chilena que se luce en el patinaje artístico

    “No necesitó acelerar”: el mundo aplaude la facilidad del triunfo de Francia que lo instala en semifinales del Mundial

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad
    Tecnología

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027
    Cultura y entretención

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Muere una adolescente tras caer de un camión durante los festejos por la victoria de Francia en el Mundial
    Mundo

    Muere una adolescente tras caer de un camión durante los festejos por la victoria de Francia en el Mundial

    Corea del Norte anuncia que aumentará su fuerza nuclear “tanto en calidad como en cantidad”

    Lula asegura que Petro le reafirmó su “compromiso” con una “transición pacífica” en Colombia

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa