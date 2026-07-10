Detienen a presunto autor de homicidio ocurrido en plena Alameda en Estación Central

La PDI detuvo a sujeto por su presunta responsabilidad en homicidio ocurrido en la Alameda. FOTO: SANTIAGO MORALES/AGENCIAUNO

Un hombre de nacionalidad chilena fue detenido durante la tarde de este jueves en la comuna de Quinta Normal por su presunta autoría de un homicidio ocurrido en la Alameda, en la comuna de Estación Central.

El crimen se registró durante la noche del miércoles, específicamente en la intersección de la Alameda con Padre Hurtado, donde la víctima se habría trenzado en una discusión con el imputado, quien posteriormente la atacó con un arma cortante.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión que presentaba en el muslo derecho, terminó perdiendo la vida.

El hecho quedó bajo investigación de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, que durante esta tarde concretó la detención del presunto responsable.

En ese sentido, el inspector Mario Jil, de la brigada especializada, explicó que “a través del trabajo colaborativo con la Fiscalía Centro Norte, además del trabajo del sitio del suceso y diversos medios de prueba, se logró la individualización del imputado de nacionalidad chilena”.

Con esos antecedentes, añadió el detective, se solicitó una orden de detención en su contra, la que fue concretada durante esta tarde en la comuna de Quinta Normal, en la zona poniente de Santiago.

El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público para su control de detención y posterior formalización durante este viernes.