Gobierno confirma que damnificados por lluvias en Corral ya están catastrados para recibir ayudas del Estado

El gobierno informó que las personas damnificadas en la comuna de Corral ya se encuentran identificadas para recibir ayudas del Estado producto de las fuertes lluvias que cayeron en la Región de Los Ríos. Además, se confirmó que se continuará con las labores de limpieza y remoción de escombros dejados por las remociones en masa que afectaron a dicha comuna.

En un nuevo balance desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló cómo continuarán los trabajos en la comuna.

“Respecto a Corral, la coordinación que ha llevado adelante la Delegación Presidencial Regional en conjunto con la dirección regional de Senapred, además del trabajo de las Fuerzas Armadas, personal municipal, de Obras Públicas y Bomberos, ha permitido avanzar en las tareas de despeje", sostuvo Pavez.

La autoridad recalcó que “durante el fin de semana, donde habrá menos precipitaciones, esperamos poder concretar un avance importante en materia de remoción del material que ha dejado este sistema frontal”.

Pavez confirmó que a través de la Municipalidad de Corral se ha catastrado a las personas afectadas por el sistema frontal, las que recibirán ayudas del gobierno.

De acuerdo al último monitoreo del Senapred, en la Región de Los Ríos se aplicaron 74 Fichas Básicas de Emergencia (FIBE). En detalle, fueron 17 en la comuna de Corral, 45 en Valdivia, 7 en Mariquina y 5 en Lanco,

“El fin de semana se seguirá trabajando en esta dimensión, para poder llegar al inicio de la semana, donde se van a recuperar las clases en la comuna de Corral, de la mejor manera posible”, adelantó el subsecretario.

Trombas marinas

La directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián, señaló que el Centro Zonal de Meteorología de la Armada de Chile emitió un aviso por la probabilidad de la ocurrencia de trombas marinas en el sector costero.

El fenómeno podría ocurrir en los litorales de las regiones del Maule y La Araucanía.

Sistema frontal en zona central

Adicionalmente, Cebrián señaló que se sigue monitoreando al sistema frontal que afectó al sur del país y que ahora avanza hacia la zona central del país, puntualmente las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

“En horas de la madrugada y durante la mañana se van a registrar precipitaciones, las que se concentrarán en la zona de precordillera y cordillera de las regiones Metropolitana y de O’Higgins”, detalló.

Ambas se encuentran con alerta temprana preventiva, agregó Cebrián.

Además, se señaló que existe un aviso por probables tormentas eléctricas entre la RM y La Araucanía. En línea con lo anterior, Cebrián reiteró su llamado a evitar el acceso o cercanía a la precordillera y cordillera de no ser necesario.