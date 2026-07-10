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    Contaminación no cede en Santiago: nueva alerta ambiental para este viernes 10 de julio en la RM

    Según la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, la medida se adopta debido a las malas condiciones de ventilación de la cuenca de Santiago.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Ante los actuales niveles de contaminación registrados en la cuenca de Santiago, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró estado de alerta ambiental para este viernes 10 de julio en la Región Metropolitana.

    En términos meteorológicos, para la jornada se prevé “aproximacion frontal en la mañana, dando paso a un régimen anticiclónico debilitado en superficie y flujo zonal en altura”, mientras que el Potencial Meteorológico de Contaminación Atmosférica (PMCA) se presentará en nivel regular/bajo durante la mañana y regular el resto de la jornada.

    Así, las autoridades recordaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana y que, asimismo, las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM.

    Restricción vehicular

    Por otra parte, la restricción vehicular rige de acuerdo con el calendario dispuesto por la autoridad de Transportes:

    - Automóviles con sello verde con placas patente terminadas en 6 y 7, al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.30 y las 21.00 horas.

    - La totalidad de los automóviles sin sello verde, por el interior del AAV.

    - Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 2, 3, 4 y 5, en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

    - Las motocicletas con los dígitos finales 6 y 7, tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

    - Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales, sin sello, con patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5 estarán afectos en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 10.00 y 16.00 horas.

    - Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 2, 3, 4 y 5, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.

    Más sobre:ContaminaciónRegión MetropolitanaRMalerta ambientalDelegación PresidencialSantiago

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